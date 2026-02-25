Ex-Regionalliga-Coach übernimmt beim Landesliga-Spitzenteam

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SG Empfingen stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Mit Steffen Breinlinger präsentiert der Tabellen-Dritte seinen neuen Cheftrainer. Der Schritt ist ein Bekenntnis zu modernem Fußball – und soll die erfolgreiche Arbeit im oberen Tabellenfeld fortschreiben.

Bei der SG Empfingen fällt die Zukunftsentscheidung nicht in der Hektik des Saisonendspurts, sondern mit Ansage: Steffen Breinlinger übernimmt ab der kommenden Saison die erste Mannschaft. Der Verein beschreibt ihn als Coach mit klaren Ideen, moderner Spielauffassung und spürbarer Leidenschaft – und setzt damit ein Zeichen, dass die sportliche Entwicklung nicht dem Zufall überlassen werden soll.

Breinlinger bringt eine Vita mit, die in der Region Gewicht hat. Er trainierte den FC Gutmadingen und den SV Zimmern jeweils in der Landesliga und entwickelte die Teams dort „spürbar weiter“. Anschließend stand er beim FC 08 Villingen in Verantwortung – sowohl in der Regionalliga Südwest als auch in der Oberliga Baden-Württemberg. In Empfingen wird er als taktisch versierter Trainer eingeordnet, der strukturierten Fußball, klare Linien und eine konsequente Spielidee verkörpert. Besonders betont der Verein zudem seine Expertise in der Talentförderung: Als ehemaliger DFB-Stützpunkttrainer bringe er ein feines Gespür für die Entwicklung junger Spieler mit.