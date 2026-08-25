Ex-Regionalliga-Akteur verlässt Ahlen ohne Pflichtspieleinsatz wieder

Der ambitionierte Staffel 1-Westfalenligist Rot Weiss Ahlen und der vor zwei Monaten verpflichtete Felix Schlüsselburg gehen wieder getrennte Wege. "Der Vertrag wurde im beiderseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Die Gründe für diese Entscheidung liegen ausdrücklich nicht im sportlichen Bereich", heißt es von Vereinsseite.
Zur Wahrheit gehört auch, dass der 102-fache Regionalliga-Akteur in keinem der bisherigen vier Pflichtspiele von Neu-Coach Engin Yavuzaslan berücksichtigt wurde. Die Konkurrenz im stark besetzten Mittelfeld um Routinier Jan Holldack (30) ist groß. Erst kürzlich wurde mit Mike Lewicki (25) von der SG Wattenscheid 09 ein weiterer Mittelfeld-Akteur verpflichtet.
Der Verein führt zu den Gründen der Trennung aus: "In den vergangenen Wochen zeigte sich, dass sich seine beruflichen Verpflichtungen und der hohe zeitliche Aufwand für den Fußball bei Rot Weiss Ahlen für ihn nicht in dem notwendigen Umfang miteinander vereinbaren lassen. Der Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft sowie die damit verbundenen zeitlichen Anforderungen sind hoch. Schlüsselburg musste feststellen, dass er diesen Aufwand neben seinen beruflichen Verpflichtungen in dieser Form unterschätzt hatte. Nach offenen und vertrauensvollen Gesprächen zwischen Spieler, Trainerteam und Verein kamen beide Seiten deshalb gemeinsam zu dem Entschluss, den Vertrag vorzeitig aufzulösen.
Cheftrainer Engin Yavuzaslan bedauert den Abschied, zeigt gleichzeitig aber Verständnis für die Entscheidung: "Das ist ausdrücklich keine sportliche Entscheidung. Felix hat sich bei uns gut präsentiert und sich vom ersten Tag an vernünftig in die Mannschaft eingebracht. Manchmal merkt man aber erst im Alltag, wie schwierig es ist, Beruf und den Aufwand, den wir hier für unsere gemeinsamen Ziele betreiben, miteinander zu vereinbaren. Wir haben sehr offen darüber gesprochen und respektieren seine Situation vollkommen. Deshalb haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, die für beide Seiten die richtige ist. Wir wünschen Felix für seinen weiteren Weg nur das Beste."
Schlüsselburg erklärt zur schnellen Trennung: "Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, weil ich mich bei Rot Weiss Ahlen sehr wohlgefühlt habe. Ich habe allerdings gemerkt, dass ich den zeitlichen Aufwand und die Anforderungen neben meinen beruflichen Verpflichtungen unterschätzt habe. Der Anspruch hier ist hoch und ich möchte einer Mannschaft und einem Verein auch zu hundert Prozent gerecht werden können. Wenn man merkt, dass das aktuell nicht so möglich ist, muss man ehrlich damit umgehen. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, den Vertrag aufzulösen. Ich möchte mich bei Engin, der Mannschaft und allen Verantwortlichen für das Verständnis und die gemeinsame Zeit bedanken und wünsche den Jungs für die Saison maximalen Erfolg."