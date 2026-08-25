Ex-Regionalliga-Akteur verlässt Ahlen ohne Pflichtspieleinsatz wieder

Schlüsselburg im Dress des SV Lippstadt 08 (Archiv-Foto). – Foto: Eibner-Pressefotos

Der ambitionierte Staffel 1-Westfalenligist Rot Weiss Ahlen und der vor zwei Monaten verpflichtete Felix Schlüsselburg gehen wieder getrennte Wege. "Der Vertrag wurde im beiderseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Die Gründe für diese Entscheidung liegen ausdrücklich nicht im sportlichen Bereich", heißt es von Vereinsseite.

Zur Wahrheit gehört auch, dass der 102-fache Regionalliga-Akteur in keinem der bisherigen vier Pflichtspiele von Neu-Coach Engin Yavuzaslan berücksichtigt wurde. Die Konkurrenz im stark besetzten Mittelfeld um Routinier Jan Holldack (30) ist groß. Erst kürzlich wurde mit Mike Lewicki (25) von der SG Wattenscheid 09 ein weiterer Mittelfeld-Akteur verpflichtet.