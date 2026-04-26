Ex-Pullacher Dominik Bacher schießt die Raben mit Tor-Gala ab

1. FC Penzberg vs SV Pullach, Fußball, Bezirksliga – Foto: Tamara Rabuser (or)

Dominik Bacher erzielte beim 4:0-Sieg des 1. FC Penzberg alle vier Treffer. Pullachs Coach räumt eigene Fehler ein.

Ausgerechnet ein Ex-Pullacher sorgte mit seiner Tor-Gala für den 4:0 (2:0)-Sieg des 1. FC Penzberg über den SV Pullach: Dominik Bacher, der in der Saison 2022/23 für die Raben stürmte, erzielte alle vier Treffer. SVP-Coach Fabian Beigl stellte allerdings klar: „Es ist nicht so, dass er uns im Alleingang abgeschossen hat. Es war verdient für Penzberg, aber wir haben uns die Gegentore fast alle selbst eingebrockt.“

Wir hatten schon schlechtere Spiele, die wir teilweise auch gewonnen haben. Aber es ist eine verdiente Niederlage, weil Penzberg galliger, abgezockter und torgefährlicher war.

SVP-Trainer Fabian Beigl

Nach anfänglichem Abtasten ging das Spiel mit einem Bacher-Freistoß richtig los: Seinen leicht abgefälschten 30-Meter-Hammer parierte SVP-Keeper Leopold Bayerschmidt glänzend (10.). Wenig später schlug Penzbergs Torjäger nach schöner Vorarbeit des starken Ugurkan Verep, mit dem einzigen Treffer zu (18.), den Beigl nicht als Geschenk an die Gastgeber betrachtete: „Das das war gut gespielt, da hat man die individuelle Klasse von Penzberg gesehen.“

Die Pullacher setzten Beigls Matchplan, nicht so hoch anzulaufen wie üblich, um mehr Umschaltmomente zu bekommen, ansatzweise durchaus um, allerdings fehlte die letzte Konsequenz. „Wir hatten fünf, sechs, sieben Konter, die wir aber zu schlecht ausgespielt haben. Der letzte Ball kam nicht an oder wir haben die offensiven Eins-gegen-eins-Duelle verloren“, so der Coach. Und dann unterlief den Raben noch ein Lapsus in der Abwehr: Leopold Adomeit eroberte den Ball eigentlich gut, spielte auf Michael Wich, der unsauber klatschen ließ, Maximilian Stapf musste in höchster Not eingreifen - auf Kosten eines Elfmeters. „Es war ein klares Foul“, räumte Beigl ein. Bacher hämmerte die Kugel ins Netz, obwohl Bayerschmidt noch dran war (42.).

Nach dem Wechsel starteten die Raben eigentlich nicht schlecht, doch ein missglückter eigener Freistoß eröffnete Penzberg eine Kontermöglichkeit, die Bacher zum 3:0 nutzte (51.). Pullachs beste Chance, nach Balleroberung und schönem Zuspiel von Paul Breuling, vergab David Perl mit viel Pech: Pfosten (67.). Schließlich setzte Bacher den Schlusspunkt mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze, den er „mit gefühlt 150 Stundenkilometern“ (Beigl) versenkte (81.). „Wir hatten schon schlechtere Spiele, die wir teilweise auch gewonnen haben. Aber es ist eine verdiente Niederlage, weil Penzberg galliger, abgezockter und torgefährlicher war“, lautete das Fazit des SVP-Trainers.