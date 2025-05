Ex-Profi wird spielender Co-Trainer beim Bezirksligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Ehingen (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Krzysztof Majewski verlässt die TSG - „Majeeef“ wird sich im kommenden Sommer nach 7 aktiven Jahren dem @fc_huettisheim_1921 anschließen. Bis dahin gilt noch: In den letzten drei Spielen alles reinwerfen. Ein ausführlicher Post kommt nach der Saison.

Elias Madarac verlässt die TSG - „Eli“ verlässt die TSG nach insgesamt 6 Jahren und wird sich im Sommer dem A-ligisten SV Duermentingen anschließen. Bis dahin gilt: Ehrgeiz, Wille und Leidenschaft in den letzten 3 Saisonspielen zeigen. Ein ausführlicher Post kommt nach der Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSV Aalen (Kreisliga A2 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Kader-News Nick Pflaum und Cedric Hercigonja bleiben dem SSV Aalen auch in der kommenden Saison erhalten! Beide Spieler haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben und werden weiterhin alles für unseren Verein geben. Wir freuen uns, dass sie auch künftig Teil unserer Mannschaft sind!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Bonlanden (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der ehemalige Profi Fußballspieler Giancarlo Pinna wird neben seiner Funktion als Spieler, die Position als spielender Co-Trainer zur neuen Saison mit übernehmen.

Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen wird Er das Team sowohl auf dem Platz als auch im Trainerteam unterstützen. Die Verlängerung ist ein positives Zeichen um weiter erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Worte des spielenden Co-Trainers: „Ich freue mich sehr darauf, auch in der kommenden Saison für den SV Bonlanden spielen zu dürfen. Ich fühle mich im Team außerordentlich wohl und genieße die gemeinsame Zeit auf und neben dem Platz. In meiner Rolle als Spieler und Co-Trainer möchte ich noch mehr Verantwortung übernehmen und meine Erfahrung an die Mannschaft weitergeben, um unsere Entwicklung voranzutreiben und das sportliche Niveau zu steigern. Unser Ziel ist es, in der nächsten Saison eine entscheidende Rolle zu spielen. Gemeinsam wollen wir erfolgreich sein!“ Wir freuen uns sehr und sind dankbar, dass Du weiter machst Gianni!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++