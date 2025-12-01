Ex-Profi Wimmer kehrt nach 13 Jahren zum TSV 1860 Rosenheim zurück

Ex-Profi Christian Wimmer erweitert die Führungsriege des TSV 1860 Rosenheim als Sportlicher Leiter der Jugend sowie die des DFI als Head of Sports.

Rosenheim/Bad Aibling ‒ Seit Sommer 2024 machen der TSV 1860 Rosenheim und das Deutsche Fußball-Internat (DFI) Bad Aibling im Jugendbereich gemeinsame Sache . Nun haben sich die beiden Klubs aus dem Mangfalltal weitere namhafte Expertise ins Boot geholt. Ex-Profi Christian Wimmer verstärkt die jeweilige Vereinsführung. Für den 40-Jährigen ist es nach knapp 13 Jahren eine Rückkehr in seine Heimat.

Konkret heißt dies vor allem die „Innenentwicklung des regionalen Nachwuchsbereichs“. Beim DFI kümmert er sich sowohl um nationale als auch internationale Aufgaben, was die strategische Weiterentwicklung, die Ausbildung und die individuelle Spielerentwicklung einschließt.

Wimmer wird Head of Sports am DFI sowie Sportlicher Leiter der Jugendfußballabteilung des TSV 1860 Rosenheim. Das gaben die beiden Vereine bekannt. Bei Rosenheim war er zwischen 2010 und 2012 zuerst Co-Trainer der ersten Mannschaft, damals noch in der Bayernliga, dann Jugend-Leiter. Mit der Heimkehr des 40-Jährigen soll nun „eine neue Phase der sportlichen Entwicklung“ eingeleitet werden.

Wimmer war Profi bei der SpVgg Greuther Fürth und in Regensburg

Was mit dem bisherigen Sportlichen Leiter des DFI passiert, wird in der Pressemeldung nicht aufgeklärt. Marius Dordowsky fing einst als Trainer und Student am Internat an und leitete bis zuletzt fünf Jahre lang die sportlichen Geschicke in Bad Aibling.

Nachfolger Wimmer ist in Prien am Chiemsee geboren. Seine ersten fußballerischen Schritte machte er beim TSV 1860 und in der Jugend des FC Bayern. Im Profibereich lief er unter anderem für die SpVgg Greuther Fürth und für den SSV Jahn Regensburg auf. Nach dem frühen Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2008 arbeitete er sowohl als Trainer als auch im Management-Bereich.

Wimmer betreute den VfL Wolfsburg in der UEFA Youth League

Der 40-Jährige coachte die U16- und U17-Nationalmannschaften Ungarns sowie die U19 des VfL Wolfsburg, unter anderem in der UEFA Youth League. Dazwischen war er Leiter der Nachwuchs-Abteilung des SV Wehen Wiesbaden. Zuletzt fungierte Wimmer als Cheftrainer des FC Schaffhausen in der zweiten Schweizer Liga.

Wimmers Vater Peter war bis zum vergangenen Jahr ebenfalls in der Vereinsführung der Rosenheimer tätig, schied dann aber freiwillig aus. Nun soll Sohn Christian die Jugend-Förderung des Landesliga-Tabellenvierten und seines Kooperationspartners weiter vorantreiben. (Alexander Nikel)