Ex-Profi Willsch wird Co-Trainer bei der SG Neukirchen / Engertsham

Die SG Neukirchen / Engertsham lässt mit einer tollen Personalie aufhorchen: Dem momentanen Tabellensiebten der A-Klasse Passau ist es gelungen, Marius Willsch als spielenden Co-Trainer an den Klub zu binden. Der 34-Jährige war bis zum Ende seiner Profilaufbahn bei der SpVgg Unterhaching, dem 1. FC Saarbrücken, 1. FC Schweinfurt und dem TSV 1860 München aktiv. 162 Drittliga-Einsätze hat der Niederbayer in seiner Laufbahn bestritten.

"Marius ist für unseren Dorfverein natürlich ein Glücksfall“, freut sich Cheftrainer Christian Holzbauer. Weil er nicht nur die Qualität der Mannschaft steigere, sondern den jungen Spielern ein absolutes Vorbild in Sachen Spielverständnis und Disziplin sei. "Es hat halt alles Hand und Fuß, was er tut und sagt. Und er lässt sich den Ex-Profi in keinster Weise raushängen, sondern sieht sich als Teil der Mannschaft", verrät der Coach.

Mit der Personalie Willsch mache die SG einen weiteren großen Schritt in Richtung Zukunft und könne höhere Ziele ins Visier nehmen, ist sich Trainer Holzbauer sicher. "Einige Neuzugänge sind fix, weitere in Planung. Außerdem kommen tolle junge Fußballer nach. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.“

Drei Fragen an Marius Willsch

Marius, das Wichtigste: Wie geht’s Dir gesundheitlich?

Mir geht’s wieder gut. Seit ein paar Monaten kann ich wieder schmerzfrei kicken und trainieren. Das wurde auch Zeit. Die Probleme mit meinem Schambein haben vor vier Jahren begonnen und waren echt nervig. Aber jetzt passt’s und ich fühle mich fit.

Warum die Entscheidung für den A-Klassisten SG Neukirchen/Engertsham? Andere, lukrativere Angebote gab sicher auch …

Ja, die gabs schon. Aber ich habe mich dann doch für den Heimatverein entschieden. Erstens habe ich hier in Neukirchen vor kurzem mit meiner Familie unser neues Haus bezogen. Zweitens habe ich zu Trainer Holzbauer einen sehr guten Kontakt. Und drittens herrscht im Umfeld eine positive Stimmung. Die haben sich auch alle sehr um mich bemüht. Und die Mannschaft ist eine gute Mischung aus einerseits einem Gerüst aus älteren, erfahrenen Leuten, andererseits aus jungen, lernwilligen Fußballern.

Was kannst Du als ehemaliger Drittliga-Profi den jungen A-Klassen-Spielern mitgeben?

Ich will keiner sein, der groß taktische Anweisungen gibt oder ähnliches. Ich will mich eher einbringen, indem ich Hilfestellung in manchen Situationen anbiete und den Jungs die Freude am Kicken vermittle. Klar will man vorne mitspielen und gute Ergebnisse erzielen, aber den großen Druck mache ich mir und meinen Mitspielern sicher nicht.