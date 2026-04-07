Ex-Profi weiter unaufhaltsam – Demonjic erzielt Viererpack

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Was für eine Wahnsinns-Saison von Alexander Kaltner. Der Torjäger des MTV München führt die Torschützenliste mit 29 Treffern an und setzte mit einem Hattrick gegen den BCF Wolfratshausen ein weiteres Ausrufezeichen. Kaltner steuert damit klar auf die Torjägerkrone zu.
Verfolger Nummer eins ist Aleksander Demonjic vom SV Planegg-Krailling. Der Angreifer kommt auf starke 23 Tore und machte im März mit einem Viererpack gegen Wolfratshausen mächtig Boden gut. Sechs Treffer Rückstand gilt es im Saisonendspurt noch aufzuholen.
Auf Platz drei folgt Dominik Bacher vom 1. FC Penzberg. Mit 22 Treffern liegt er nur knapp hinter Demonjic und bleibt dem Führungsduo dicht auf den Fersen. Das Rennen um die Torjägerkanone verspricht damit in den letzten Spielen noch jede Menge Spannung.
1. Alexander Kaltner, MTV München: 29 Tore
2. Aleksander Demonjic, SV Planegg-Krailling 23 Tore
3. Dominik Bacher, 1. FC Penzberg: 22 Tore
4. Manuel Eichberg, TSV Gilching-Argelsried: 15 Tore
4. Maximilian Schwinghammer, SV Ohlstadt: 15 Tore
6. Florian Weber, FC Deisenhofen II: 14 Tore
6. Moritz Mösmang, SV Untermenzing: 14 Tore
8. Florian Graf, SV Waldeck Obermenzing: 12 Tore
8. Omer Grbic, SC Olching: 12 Tore
10. Valentino Gavric, SV Planegg-Krailing: 11 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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