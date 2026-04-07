Ex-Profi weiter unaufhaltsam – Demonjic erzielt Viererpack

Alexander Kaltner ist in der Bezirksliga Süd weiter nicht zu stoppen. – Foto: Häringer, Alper, Penzberg

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Was für eine Wahnsinns-Saison von Alexander Kaltner. Der Torjäger des MTV München führt die Torschützenliste mit 29 Treffern an und setzte mit einem Hattrick gegen den BCF Wolfratshausen ein weiteres Ausrufezeichen. Kaltner steuert damit klar auf die Torjägerkrone zu.

Verfolger Nummer eins ist Aleksander Demonjic vom SV Planegg-Krailling. Der Angreifer kommt auf starke 23 Tore und machte im März mit einem Viererpack gegen Wolfratshausen mächtig Boden gut. Sechs Treffer Rückstand gilt es im Saisonendspurt noch aufzuholen.