Ex-Profi weiter in Front – Bacher und Demonjic in Lauerstellung

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit unglaublichen 23 Treffern führt Alexander Kaltner weiter die Torjägerliste in der Bezirksliga Süd an. Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 wurde es für den Ex-Profi und den MTV München aber bitter: Gegen den SV Pullach verlor man mit 1:5 auf einem Platz, der nach Aussagen des MTV nicht bespielbar war.
Eine ähnlich starke Torausbeute hat auch Dominik Bacher, der der erste Verfolger von Kaltner ist. Der Sürmer des 1. FC Penzberg erzielte bereits 21 Tore und ist voll dabei im Rennen um die 15 Kästern ERDINGER.
Der einzige auf dem Podium, dem im Jahr 2026 bereits ein Treffer gelungen ist, ist Aleksandar Domonjic. Beim 1:1-Unentschieden gegen Gilching rettete der Torjäger dem SV Planegg-Krailing einen Punkt. Insgesamt kommt Demonjic auf 18 Saisontore.
1. Alexander Kaltner, MTV München: 23 Tore
2. Dominik Bacher, 1. FC Penzberg: 21 Tore
3. Aleksander Demonjic, SV Planegg-Krailling 18 Tore
4. Florian Weber, FC Deisenhofen II: 14 Tore
5. Maximilian Schwinghammer, SV Ohlstadt: 13 Tore
6. Omer Grbic, SC Olching: 12 Tore
7. Moritz Mösmang, SV Untermenzing: 11 Tore
8. Manuel Eichberg, TSV Gilching-Argelsried: 10 Tore
8. Florian Graf, SV Waldeck Obermenzing: 10 Tore
8. Noah Rehm, FC Deisenhofen: 10 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalt