Ex-Profi weiter in Front – Bacher und Demonjic in Lauerstellung

Die Toptorjäger der Bezirksliga Oberbayern Süd. – Foto: Penzberg, Alper, Häringer

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit unglaublichen 23 Treffern führt Alexander Kaltner weiter die Torjägerliste in der Bezirksliga Süd an. Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 wurde es für den Ex-Profi und den MTV München aber bitter: Gegen den SV Pullach verlor man mit 1:5 auf einem Platz, der nach Aussagen des MTV nicht bespielbar war.

Eine ähnlich starke Torausbeute hat auch Dominik Bacher, der der erste Verfolger von Kaltner ist. Der Sürmer des 1. FC Penzberg erzielte bereits 21 Tore und ist voll dabei im Rennen um die 15 Kästern ERDINGER.