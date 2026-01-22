Ex-Profi wechselt nach Italien, Neuzugang bei Landesligist

– Foto: Alexander Sättele @helden

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

FC Blaubeuren

Josip Santic (32) wechselt nach über zwei Jahren beim FC Blaubeuren (Landesliga Staffel 4) zum USC Corigliano Marca (Promozione - Girone A, 6. Liga) nach Italien (Provinz Cosenza, Kalabrien). Der Mittelfeldspieler kam zu Beginn der Saison 23/24 vom NK Neretva Metkovic (3. Liga) nach Blaubeuren und bestritt davor über 150 Profieinsätze in der 1. und 2. bosnischen Liga. Erst zu Beginn dieser Saison hatte er den Vertrag verlängert und war laut dem FC ein echter Unterschiedsspieler. Santic ist der fünfte Abgang beim Tabellenzweiten in der Winterpause, als Zugang konnten sie bisher Ismail Demiray verpflichten.



