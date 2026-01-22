Ex-Profi wechselt nach Italien, Neuzugang bei Landesligist

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Josip Santic (32) wechselt nach über zwei Jahren beim FC Blaubeuren (Landesliga Staffel 4) zum USC Corigliano Marca (Promozione - Girone A, 6. Liga) nach Italien (Provinz Cosenza, Kalabrien). Der Mittelfeldspieler kam zu Beginn der Saison 23/24 vom NK Neretva Metkovic (3. Liga) nach Blaubeuren und bestritt davor über 150 Profieinsätze in der 1. und 2. bosnischen Liga. Erst zu Beginn dieser Saison hatte er den Vertrag verlängert und war laut dem FC ein echter Unterschiedsspieler.
Santic ist der fünfte Abgang beim Tabellenzweiten in der Winterpause, als Zugang konnten sie bisher Ismail Demiray verpflichten.
Josip Santic wechselt zum italienischen @usc_corigliano. Seit Juli 2023 spielte er für unseren Verein, absolvierte 78 Pflichtspiele, erzielte 22 Tore und bereitete 9 weitere vor. In den letzten drei Saisons war er einer unserer wichtigsten und zuverlässigsten Spieler. Josip, wir danken dir für alles, was du für unseren Verein getan hast, und vor allem dafür, welch großartiger Mensch du bist. Kapitän, es war eine Freude, dich bei uns zu haben! Danke, Josip!
Torwart Josua Reichle (19) wechselt vom FC Memmingen II (Landesliga Südwest) zum FV Olympia Laupheim in die Landesliga Staffel 4. In der zweiten Mannschaft des FC Memmingen kam er bisher in dieser Saison vier Mal zum Einsatz. Ausgebildet wurde Reichle in der Jugend unter anderem beim SSV Ulm 1846 Fußball.
