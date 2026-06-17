Ex-Profi von Borussia Dortmund verstärkt Regionalligisten

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Der Greifswalder FC treibt seine Kaderplanung für die neue Saison in der Regionalliga Nordost intensiv voran. Der GFC verstärkt sich leihweise für ein Jahr mit dem Außenverteidiger Lion Semic vom VfL Osnabrück. Im Gegenzug muss der GFC jedoch einen schmerzhaften Verlust hinnehmen: Nach nur einer Spielzeit verlässt Tristan Wagner den Verein am 17. Juni 2026 und wechselt zu Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga.

Der 22-jährige Außenverteidiger Lion Semic wechselt auf Leihbasis für ein Jahr an den Bodden. Der Defensivspieler steht aktuell beim VfL Osnabrück unter Vertrag und verbrachte den Beginn der abgelaufenen Spielzeit leihweise in den Niederlanden bei Helmond Sport. Der Neuzugang bringt die wertvolle Erfahrung aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse sowie aus den Jugendnationalmannschaften mit nach Greifswald.

Ausbildung beim BVB und ein glanzvolles Bundesligadebüt

Der sportliche Werdegang von Lion Semic begann bei der FSG Gudensberg und dem KSV Baunatal, ehe er im Alter von 14 Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund wechselte. In Dortmund feierte er große Erfolge: 2019 erreichte er gemeinsam mit Ansgar Knauff und Youssoufa Moukoko das Finale der deutschen B-Jugendmeisterschaft, das jedoch gegen den 1. FC Köln mit Florian Wirtz verloren wurde.

Im Jahr 2022 sicherte er sich an der Seite von Jamie Gittens und Tom Rothe den Meistertitel der A-Junioren gegen Hertha BSC. Im selben Jahr feierte der Deutsch-Kroate beim 6:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg sein Bundesliga-Debüt für den BVB und stand dabei unter anderem mit Erling Haaland, Jude Bellingham, Emre Can und Vereinslegende Marco Reus auf dem Platz. Es folgten zwei Jahre in der 3. Liga bei Borussia Dortmund II, bevor er nach Osnabrück ging.

Internationale Einsätze unter bekannten DFB-Trainern

Auch im Nationaltrikot stellte der als willensstarke Kämpfernatur beschriebene Außenverteidiger sein Können bereits unter Beweis. Lion Semic durchlief die deutschen Jugend-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U19. Insgesamt kommt der Defensivakteur auf 22 Einsätze und zwei Treffer für den Nachwuchs des DFB. Berufen wurde er dabei von Auswahltrainern wie Christian Wück, Manuel Baum und Hannes Wolf.

Die vollständigen Worte des Neuzugangs in der Pressemitteilung

Der Wechsel an die Küste ist auf Seiten des Spielers mit großer Zuversicht verbunden. In der Pressemitteilung des Vereins wird Lion Semic wie folgt zitiert: „Ich hatte sehr gute Gespräche im Vorfeld mit den Verantwortlichen, die mir direkt ein gutes Gefühl gegeben haben. Ich freue mich auf das Jahr, auf die Aufgaben, die vor uns stehen, und darauf, die Mannschaft und den Staff kennenzulernen. Ich werde alles mit dem Team geben, um ein erfolgreiches Jahr zu haben“.

Ein schmerzhafter Abgang in Richtung Niedersachsen

Dem prominenten Neuzugang steht zum selben Zeitpunkt ein spürbarer Verlust gegenüber. Tristan Wagner verlässt den Greifswalder FC nach nur einem Jahr wieder und wagt den Sprung in die 2. Bundesliga, um sich Eintracht Braunschweig anzuschließen.

Vom eingeplanten Backup zum unverzichtbaren Leistungsträger

Der 20-jährige Spieler war im vergangenen Sommer von der Zweitvertretung von Hansa Rostock nach Greifswald gewechselt. Ursprünglich als Backup für Jannis Farr auf der rechten Abwehrseite verpflichtet, machte er sich links hinten und zeitweise im Mittelfeldzentrum fast unersetzbar. Bereits in jungen Jahren zählte er zu den Leistungsträgern in einer schwierigen Zeit und übernahm selbst unter dem hohen Druck im Kampf um den Klassenerhalt eine Führungsrolle. In wettbewerbsübergreifend 38 Pflichtspielen bereitete er fünf Treffer vor und erzielte drei selbst, darunter ein unvergessenes Traumtor gegen den ZFC Meuselwitz.

Der Dank der Vereinsführung

Die hervorragende Entwicklung des Spielers wird von den Verantwortlichen mit Stolz gewürdigt. In der Pressemitteilung des Vereins wird GFC-Geschäftsführer Daniel Gutmann mit folgenden Worten komplett zitiert: "Tristan Wagner zeigte in diesem Jahr was an diesem Standort möglich ist. Er nutzte das Jahr bei unserem Greifswalder FC, um eine fantastische Entwicklung zu nehmen und sich, wie zuvor schon Jungs wie Joe-Joe Richardson oder Can Coskun, für höhere Aufgaben zu empfehlen. Wir danken Tristan für die großartigen Spiele, die vielen tollen Momente auf und neben dem Platz und wünschen ihm für seine weitere Karriere nur das Allerbeste. Mach es gut, Tristan!"