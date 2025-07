Ex-Profi von Bayern und 1860 startet als Trainer in der A-Klasse

Rott am Lech – 104 Bundesligaspiele, vier DFB -Pokalspiele, dazu zweimal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aufgelaufen – der TSV Rott am Lech bekommt zur neuen Saison reichlich Profi-Erfahrung an die Seitenlinie. Andreas Görlitz, der beim FC Bayern München , TSV 1860 , Karlsruher SC und beim FC Ingolstadt kickte, wird neuer Trainer des A-Klassisten.

Der Ex-Profi wurde in Weilheim geboren und lernte beim TSV Rott am Lech das Fußballspielen, bevor es ihn in zur Jugend des TSV 1860 zog. Bei den Löwen gelang Görlitz der Sprung zu den Profis, ehe es Görlitz zum FCB zog. Mit nun 43 Jahren erfolgt die Rückkehr zu seinem Heimatverein, zu den Wurzeln seiner Karriere.

Der A-Klassist, der bereits mehrmals in den letzten Jahren zwischen der A-Klasse und der Kreisklasse pendelte, verpasste in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg. In der Liga musste sich der TSV nur dem ungeschlagenen Meister TSV Hohenpeißenberg geschlagen geben. In der Relegation zur Kreisklasse war für die Rot-Weißen jedoch Endstation. Gegen den FC Hofstetten verlor Rott/Lech das Hinspiel mit 1:3, das Rückspiel mit 0:2.

Trainierte unter Louis van Gaal und Peter Pacult: Görlitz

Gelingt in der kommenden Saison der Coup? Mit Görlitz, der zusammen mit Uwe Hoy das neue Trainergespann bildet, bekommt Rott/Lech einen Mann, der im Fußballgeschäft viel erlebt hat (dreimal Deutscher Meister und Pokalsieger), für den das Cheftraineramt jedoch Neuland ist. Allerdings spricht allein die Tatsache für Görlitz, dass er bereits selbst Trainerlegenden hautnah erleben und unter ihnen trainieren durfte. Dazu zählen Ottmar Hitzfeld oder Louis van Gaal bei den Bayern oder Hans Zach und Peter Pacult bei den Löwen.

Der von schweren Verletzungen – fünf OPs am linken Knie, Kreuzbandriss am rechten Knie – gebeutelte Görlitz sorgte als Frontsänger und Gitarrist in der Band „Room77“ nach seiner Fußballer-Karriere für Aufmerksamkeit. Nun will Görlitz als Trainer im Landkreis Landsberg für Musik sorgen. (mg)