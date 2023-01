Ex-Profi Voigt übernimmt beim Siegburger SV Mittelrheinliga: Alexander Voigt war zuletzt beim KFC Uerdingen entlassen wurde, jetzt wird 44-Jährige Cheftrainer beim Siegburger SV.

Der Siegburger SV hat bisher schon einen vollen Transferwinter hinter sich. Gleich fünf neue Spieler holte der Tabellen-13. der Mittelrheinliga im Winter, um in der Tabelle schnellstmöglich aus der Abstiegsregion zu klettern. Eine Planstelle blieb nach der Trennung von Thomas Klimmeck aber weiterhin unbesetzt: Die des Cheftrainers - das änderte sich am Dienstag.

Und der neue Mann ist durchaus ein prominent: Alexander Voigt spielte viele Jahre beim 1. FC Köln in der 1. und 2. Bundesliga, 2006 bis 2008 trug er das Trikot des Rhein-Rivalen Borussia Mönchengladbach. Mit 79 Bundesligaspielen und 209 Zweitligaspielen beendete er 2013 als Spieler von Viktoria Köln seine aktive Karriere.

Direkt im Anschluss an seine Spielerlaufbahn arbeitete Voigt als Co-Trainer bei der Viktoria. Nach einer Co-Trainer-Station bei den Sportfreunden Siegen übernahm der ehemalige Verteidiger seinen ersten Cheftrainerposten. Voigt blieb eineinhalb Jahre beim TV Herkenrath, zum Ende seiner Amtszeit verpasste er den Regionalliga-Aufstieg knapp. Nach einer Co-Trainer-Station beim niederländischen Verein Fortuna Sittard und Cheftrainerjobs bei der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV, landete er zur Winterpause der letzten Saison beim KFC Uerdingen. Der angestrebte Klassenerhalt in der Regionalliga West gelang nicht, als Zweitplatzierter der Oberliga Niederrhein wurde Voigt dort im November entlassen.

Vertrag bis 2024

"Für den SSV wird Alexander Voigt ein Glücksgriff sein", sind sich die Siegburger auf ihren sozialen Netzwerken sicher. Der 44-Jährige, der mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24 ausgestattet ist, bringt zumindest einen großen Namen mit. Bis zum ersten Rückrundenspiel am 5. März gegen den SV Bergisch Gladbach hat Voigt in mindestens acht Testspielen Zeit der Mannschaft seine Handschrift zu verleihen. Der Testspielmarathon beginnt am Mittwoch gegen Alemannia Aachen.