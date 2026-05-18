Ex-Profi verlässt Landesligist und wechselt in die Verbandsliga

– Foto: Jens Körner / Verein

Die Sport-Union Neckarsulm verliert zur kommenden Saison eine prägende Offensivkraft. Mattia Trianni wechselt zum VfB Eppingen in die Verbandsliga Nordbaden. Der erfahrene Angreifer hinterlässt nach zwei starken Landesliga-Jahren deutliche Spuren – sportlich, statistisch und als Spieler mit höherklassiger Vergangenheit.

Trianni kam in seinen beiden Spielzeiten bei der Sport-Union Neckarsulm auf 42 Landesliga-Einsätze, 29 Tore und 15 Vorlagen. In der laufenden Saison stehen nach 24 Spielen zwölf Treffer und zwölf Assists für ihn zu Buche, nachdem er 2024/25 bereits 17 Tore und drei Vorlagen in 18 Partien geliefert hatte. Für eine Mannschaft, die in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, derzeit mit 38 Punkten auf Rang acht steht, war diese offensive Verlässlichkeit von erheblichem Wert.

Seine Karriere zeigt, warum der Wechsel nach Eppingen Aufmerksamkeit verdient. Insgesamt stehen 273 Spiele, 79 Tore und 36 Vorlagen in seiner Bilanz. Trianni spielte unter anderem für Viktoria Berlin, Babelsberg 03, den VfR Aalen, den SSV Reutlingen, den SV Atlas Delmenhorst und die Sport-Union Neckarsulm. Er bringt Erfahrung aus der 3. Liga, der Regionalliga, der Oberliga und der Landesliga mit. Beim VfR Aalen kam er auf Einsätze in der 3. Liga, bei Viktoria Berlin, Neustrelitz, Rehden, Babelsberg und Atlas Delmenhorst sammelte er Regionalliga-Erfahrung.