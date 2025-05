Ex-Profi verlässt Bezirksligisten: „Es hat einfach nicht mehr gepasst"

Nach vier intensiven Jahren endet sofort die Zeit von Hakki Yildiz beim Bezirksligisten SV Neresheim. Der frühere Drittligaspieler spricht im FuPa-Interview offen über interne Spannungen, verlorene Freude und die schwierige Entscheidung, seinen Abschied vorzeitig zu vollziehen. Zudem blickt der 29-jährige auf seine frühere Zeit unter anderem beim FC Erzgebirge Aue, bei Greuther Fürth und in der Türkei zurück. Nun will er sich neu orientieren, dem Fußball aber treu bleiben.

FuPa: Wie blickst du auf deine insgesamt vier Jahre beim SV Neresheim zurück, insbesondere auf die sehr starke Saison 2022/23 mit 17 Toren?

Hakki Yildiz: Die Saison 2022/23 war für den Verein sehr gut. Wir hatten eine sehr stabile Mannschaft mit vielen starken Spielern – das macht es natürlich leichter, die eigene Leistung zu bringen. Es war die erfolgreichste Landesliga-Saison in der Vereinsgeschichte von Neresheim, und ich freue mich, mit meinen 17 Toren ein Teil davon gewesen zu sein. Das war auch die höchste Torausbeute eines Spielers für Neresheim in der Landesliga in einer Saison.

FuPa: Deine Stationen reichen von der 3. Liga mit Erzgebirge Aue bis zur Regionalliga und nun Bezirksliga – wie bewertest du deine fußballerische Reise insgesamt?

Hakki Yildiz: Aue wird für mich immer etwas Besonderes bleiben. Ich habe dort meine Jugendzeit verbracht und meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga war ich jedoch ungeduldig – ich wollte unbedingt spielen, deshalb bin ich gegangen, obwohl ich noch ein Jahr Vertrag hatte. Im Nachhinein wäre es vielleicht klüger gewesen zu bleiben, aber ich war jung und wollte auf dem Platz stehen. Nach einem Jahr bei Fürth U23 wollte ich meinen Vertrag auflösen, weil gute Angebote aus der Türkei kamen. Der Schritt war mit 21 vielleicht etwas früh, aber ich bereue ihn nicht. Die vier Jahre in der Türkei haben mich sportlich und menschlich stark geprägt.

FuPa: Welche Erfahrungen aus deiner Zeit bei Traditionsvereinen wie Erzgebirge Aue oder Greuther Fürth II haben dich besonders geprägt?

Hakki Yildiz: In Aue waren die Fans außergewöhnlich – das Stadion war immer voll, und ich durfte viele tolle Menschen kennenlernen. Auch heute noch schreiben mir vereinzelt Fans – das freut mich sehr. In Fürth war es eine eher schwierige Zeit. Vieles wurde nur mündlich besprochen – zum Beispiel, dass ich in der Rückrunde bei der ersten Mannschaft Einsätze bekommen sollte. Ich hatte einen guten Start in der Regionalliga mit zwei Toren in den ersten Spiel, doch ab dem vierten Spieltag saßen viele von uns U23-Spielern auf der Bank, weil regelmäßig Spieler aus dem Profikader runterkamen. Das war enttäuschend und nicht das, was mir zuvor gesagt wurde.

FuPa: Gab es einen Moment in deiner Karriere, den du als persönlichen Höhepunkt empfindest?

Hakki Yildiz: Es gab einige besondere Momente: Mein DFB-Pokal-Debüt gegen Greuther Fürth, das wir 1:0 gewonnen haben. Mein Debüt in der 3. Liga gegen die Würzburger Kickers, bei dem ich eine gute Leistung zeigen konnte. Und das Pokalspiel mit Keçiörengücü Ankara gegen Galatasaray Istanbul, wo wir knapp ausgeschieden sind mit 1:2 und 1:1. Ein weiterer besonderer Moment war in meiner Jugend bei Chemnitz: Ich spielte noch in der U17, als ich in der U19 im entscheidenden Spiel um den U19-Bundesliga-Aufstieg gegen Dynamo Dresden eingesetzt wurde. Wir lagen 0:2 hinten, ich holte einen Elfmeter raus und der Gegner bekam Rot. Am Ende drehten wir das Spiel und gewannen mit 3:2 – ein unvergessliches Spiel.

FuPa: Deine Statistik zeigt, dass du nicht nur torgefährlich, sondern auch ein starker Vorlagengeber warst – auf welche Fähigkeiten warst du besonders stolz?

Hakki Yildiz: Ich bin ein flexibler Spieler – ich habe in vielen Vereinen als Stürmer, auf den Außenbahnen, als Zehner und auch als Sechser gespielt. Meine Stärken lagen vor allem in meiner Robustheit, Schnelligkeit und Technik.

FuPa: Wird man dich in Zukunft trotzdem noch auf dem Fußballplatz sehen – sei es als Spieler in anderer Funktion oder als Trainer?

Hakki Yildiz: Ich habe noch viel vor mir, bin gesundheitlich topfit und hatte nie eine schwere Verletzung. Es gibt bereits ein paar Angebote, aber ich möchte mir die nötige Zeit nehmen und einen Schritt machen, der wirklich zu mir passt. Bis Sommer lasse ich alles offen.

FuPa: Welche Pläne hast du nun außerhalb des aktiven Fußballs?

Hakki Yildiz: Ich möchte dem Fußball erhalten bleiben. Ein ehemaliger Mitspieler und guter Freund von mir ist Jugendkoordinator bei Galatasaray. Wir haben regelmäßigen Kontakt, und er würde mich gerne nach Istanbul holen. Aber es ist noch zu früh, ich möchte mir keinen Druck machen und alles mit Ruhe angehen.

FuPa: Zum Abschluss: Was möchtest du deinen ehemaligen Mitspielern, Trainern und den Fans mit auf den Weg geben?

Hakki Yildiz: Ich wünsche vor allem den Spielern des SV Neresheim viel Erfolg und drücke fest die Daumen für den Aufstieg in dieser Saison.