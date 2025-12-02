Ex-Profi übernimmt Posten des Sportlichen Leiters beim ATSV Erlangen

Heißt das nun, dass sich Jörg Markert mit sofortiger Wirkung zurückziehen wird? Auf diese FuPa-Nachfrage antwortete ATSV-Präsident Ernst Blank wie folgt: "Herr Markert hatte angeboten, vor allem die erste Mannschaft noch bis zum Saisonende zu betreuen. Da jetzt aber bereits die Planungen für die Restrunde 2025/26 und dann vor allem für die Saison 2026/27 beginnen, haben wir uns entschieden, die Verantwortung ab dem 1. Januar in neue Hände zu geben. Herr Markert kann seine Erfahrung beratend einbringen, die Verantwortung liegt dann jedoch beim Sportlichen Leiter und dem neuen Abteilungsleiter."





Zum neuen Sportlichen Leiter lässt der ATSV in einer Pressemitteilung wissen: "Sandro Cescutti, ein gebürtiger Erlanger und als Ex-Profi mit reichlich Erfahrung im Fußball wird ab 1.1.2026 die Funktion des sportlichen Leiters Fußball übernehmen. Priorität haben die Planung der Restsaison 2025/26, sowie die personelle Planung der kommenden Saison 2026/27. Die Abteilungsleitung wird ab sofort kommissarisch vom Jugendleiter Agron Sejdiu zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernommen. Unterstützt wird er dabei vom stellvertretenden Abteilungsleiter Reinhard Staab. Wir bedanken uns beim bisherigen Abteilungsleiter Jörg Markert für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit beim ATSV und wünschen dem neuen Team viel Erfolg."



Der 43-jährige Sandro Cescutti kennt sich im gehobenen bayerischen Amateurfußball bestens aus. In seiner aktiven Zeit kickte er für die SpVgg Ansbach, den TSV 1860 München II, die SpVgg Unterhaching II und die TSG Hoffenheim. Bei den Kraichgauern, damals noch in der drittklassigen Regionalliga Süd zu finden, spielte Cescutti übrigens unter Trainer Hansi Flick, der später eine Weltkarriere hinlegen sollte und aktuell den FC Barcelona coacht. Vor seinem Karriereende war Cescutti noch beim VfR Aalen aktiv.