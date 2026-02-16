Ex-Profi trifft doppelt: FCA besiegt SpVgg nach Schneeräumaktion

Ex-Profi Mehmet Ekici bringt Aschheim in Führung. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Wenige Tage vor dem letzten Probelauf der Winter-Vorbereitung gegen den Süd-Bezirksligisten SV Pullach (Donnerstag, 20 Uhr) haben die Fußballer des FC Aschheim ihr Testspiel gegen den Nord-Bezirksligisten SpVgg Kammerberg mit 3:2 für sich entschieden. „Es war ein harter Tag für uns – die Jungs haben vor dem Spiel zweieinhalb Stunden Schnee vom Platz geräumt“, sagte FCA-Trainer Vincenzo Contento: „Phasenweise haben wir richtig guten Fußball gespielt, dann waren wir zu leichtsinnig bei den Gegentoren.“

Ex-Profi Mehmet Ekici brachte die Platzherren mit seinem ersten Treffer für sein neues Team in Führung (31.) und zeichnete auch für das zwischenzeitliche 2:1 verantwortlich, als er einen Freistoß direkt verwandelte (69.). Das dritte Aschheimer Tor erzielte kurz darauf Didier Nguelefack (73.), für Kammerberg waren Lukas Fladung (55.) und Damjan Knetemann (84.) erfolgreich.