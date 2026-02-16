Ex-Profi trifft doppelt: FCA besiegt SpVgg nach Schneeräumaktion

Der FC Aschheim gewinnt 3:2 gegen Kammerberg. Ex-Profi Mehmet Ekici glänzt mit zwei Toren für sein neues Team.
Wenige Tage vor dem letzten Probelauf der Winter-Vorbereitung gegen den Süd-Bezirksligisten SV Pullach (Donnerstag, 20 Uhr) haben die Fußballer des FC Aschheim ihr Testspiel gegen den Nord-Bezirksligisten SpVgg Kammerberg mit 3:2 für sich entschieden. „Es war ein harter Tag für uns – die Jungs haben vor dem Spiel zweieinhalb Stunden Schnee vom Platz geräumt“, sagte FCA-Trainer Vincenzo Contento: „Phasenweise haben wir richtig guten Fußball gespielt, dann waren wir zu leichtsinnig bei den Gegentoren.“
Ex-Profi Mehmet Ekici brachte die Platzherren mit seinem ersten Treffer für sein neues Team in Führung (31.) und zeichnete auch für das zwischenzeitliche 2:1 verantwortlich, als er einen Freistoß direkt verwandelte (69.). Das dritte Aschheimer Tor erzielte kurz darauf Didier Nguelefack (73.), für Kammerberg waren Lukas Fladung (55.) und Damjan Knetemann (84.) erfolgreich.
Eine Woche zuvor hatte sich der Tabellenzweite der Bezirksliga Ost vom SV Nord Lerchenau, dem Vierten der Bezirksliga Nord, mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. „Wir hatten mehr Spielanteile, waren vor dem gegnerischen Tor aber noch zu hektisch“, hatte FCA-Coach Contento die Partie schnell abgehakt. Antonio Saponaro (8.) und Marcel Schütz (52.) schossen die Gastgeber zweimal in Front, die Gegentore von Dominik Besel (32.) und Karl-Heinz Lappe (85.) resultierten aus leichtsinnigen Fehlern im Spielaufbau. (guv)