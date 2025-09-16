Ex-Profi Sebastian Maier findet Glück in Landesliga: „Noch mehr Respekt gewonnen“

Der Ex-Löwe Sebastian Maier kehrt dem Profifußball seinen Rücken zu und heuert seit dieser Saison als Spielertrainer in seinem Geburtsort Landshut an.
Landshut – Es ist Samstag, der 6. August 2011. Der TSV 1860 München ist in der 2. Bundesliga bei Energie Cottbus zu Gast. Die Startaufstellung ist bestückt mit Löwen-Legenden: Gábor Király, Daniel Bierofka, Kevin Volland und Stefan Aigner. In der 75. Spielminute kommt es schließlich zum Wechsel: Sebastian Maier feiert am 3. Spieltag der Saison 2011/12 sein Profidebüt. Es ist der Beginn einer langen Karriere.
Bei den Löwen wurde Maier groß und spielte noch zwei Profisaisons, ehe es für drei Spielzeiten in den hohen Norden zum FC St. Pauli ging. Von dort wechselte der Mittelfeldmann zu Hannover 96 und lief sogar zehnmal in der Bundesliga auf. Über den VfL Bochum und Türkgücü München führte sein Weg schließlich zur SpVgg Unterhaching, wo er nochmal aufblühte und letzte Saison seine höherklassige Karriere beendete.
Seit der jetzigen Saison greift der gebürtige Landshuter in seiner Heimat an. „Es ist genau genommen keine Rückkehr zur SpVgg Landshut, da ich zuvor in der Jugend nicht für die ‚Spiele‘ aktiv war. Aber auf jeden Fall eine Rückkehr nach Landshut und zu der restlichen Familie“, so Maier im Gespräch mit FuPa Niederbayern. Doch unbekannt ist der Verein für ihn nicht. Denn Vater Maier ist Vereinsboss, Bruder Max ist Manager und Bruder Johannes Co-Trainer.
„Sie spielen auf einem beeindruckend hohen Niveau, obwohl viele von ihnen nebenbei noch einem anstrengenden 40-Stunden-Job nachgehen.“
Sebastian Maier, Coach der SpVgg Landshut
In 299 Partien (davon 136 in der 2. Bundesliga, zwölf im DFB-Pokal) erzielte der 31-Jährige 27 Treffer und bereitete 44 weitere vor. Am häufigsten lief er für Haching auf, nämlich 91-mal. Und seine Expertise scheint zu fruchten. Die SpVgg Landshut steht nach zehn Spielen souverän auf dem ersten Platz der Landesliga Mitte.
Maier scheint angetan zu sein von der „Amateur“-Liga Landesliga. „Die Intensität ist enorm hoch, und ich habe noch mehr Respekt vor den Jungs gewonnen: Sie spielen auf einem beeindruckend hohen Niveau, obwohl viele von ihnen nebenbei noch einem anstrengenden 40-Stunden-Job nachgehen“, sagt der langjährige Profi, der sich auch eine höherklassige Trainerlaufbahn vorstellen kann. „Wer weiß, was die Zeit bringt. In erster Linie bin ich gerade froh, dass mir dieser Sport, den ich liebe, auch weiterhin so viel Spaß macht.“ (the)