Ex-Profi Samed Yesil steht vor 100 Saisontoren

Mannschaften und Spieler, die viel zu gut für ihre jeweilige Liga sind, gibt es immer wieder. Was Anadolu Türkspor Krefeld um Ex-Profi Samed Yesil allerdings in der Kreisliga B Kempen-Krefeld veranstalten, erreicht nochmal ein ganz neues Level: Zwei Spieltage vor Schluss ist die Meisterschaft sicher und Yesil steht bei 90 Saisontoren.

Anadolu wollte in dieser Saison unbedingt aufsteigen und hat sich einen entsprechenden Kader zusammengestellt, der auch in der Kreisliga A von Kempen-Krefeld oben mitmischen könnte. Mit dem 8:1-Schützenfest von Sonntag gegen Niersia Neersen wurde die Meisterschaft in der Gruppe 1 eingetütet, allerdings fehlte Yesil diesmal im Aufgebot. Im Dezember sind außerdem Viktoria Anrath II und der Linner SV nicht gegen das Spitzenteam angetreten, ansonsten hätte der Ex-Profi des Liverpool FC und KFC Uerdingen vermutlich schon die irrwitzige Marke von 100 Saisontoren erreicht bzw. durchbrochen.

In der Jugend von Bayer 04 Leverkusen ging der Stern von Yesil so richtig auf, parallel lief er 34-mal für die U-Nationalmannschaften von Deutschland auf. In Liverpool wollte das Top-Talent durchstarten, aber zwei Kreuzbandrisse bremsten seine Karriere aus. "Mein Körper ist einfach nicht für den Profi-Sport gemacht", sagte er nach zahlreichen Rückschlägen dem kicker.