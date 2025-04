Ex-Profi oder Pizarro: Wer steht beim Grünwalder Bayernliga-Auftakt im Tor?

Grünwald – Am Samstag um 15 Uhr ist es endlich so weit. Der TSV Grünwald erntet die Früchte der letzten Spielzeit und bestreitet sein erstes Bayernligaspiel der Vereinshistorie. Zum Auftakt geht es gegen die Reserve des TSV 1860 München .

Doch eine Frage scheint noch ungeklärt. Wer steht bei der historischen ersten Bayernliga-Partie im Tor der Grünwalder? An Optionen mangelt es nicht. Im FuPa-Kader stehen gleich vier Keeper. Die Nummer Eins der zurückliegenden Meistersaison in der Landesliga Südost, Lukas Brandl, fing sich ausgerechnet im letzten Spiel eine Rote Karte ein – was ihn also vorerst disqualifiziert. Über den vierten Torwart, Alessandro Palladino, sagt Trainer Rainer Elfinger: „Alessandro wird den Verein verlassen. Er hat sich zuletzt eher als Feldspieler gesehen.“

Ex-Unterhaching-Profi vs. Pizarro