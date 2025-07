Ex-Profi Mehmet Boztepe zieht es weiter nach Gräfrath

3. Liga und türkischer Fußball in der Vita

Seine fußballerischen Höhepunkt erlebte Boztepe in der Saison 2009/19. Damals verzeichnete der wendige Offensivmann in 14 Einsätze und vier Treffer in der 3. Liga für die Reserve von Borussia Dortmund. Zwischen so manchem Regionalliga-Einsatz für den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert ging Boztepe auch zwischenzeitlich für neun Jahre in der Türkei auf Torejagd. Seit der Spielzeit 2022/23 ist wieder in Deutschland, dabei aber im stets wechselnden Vereinsdress: Auf den MSV Düsseldorf, folgten Viktoria Goch und der ASV Mettmann und nun also der BV Gräfrath. Mit zehn Treffern und elf Vorlagen in 14 Einsätzen konnte er auch seinen Duftmarke hinterlassen, wobei ihn eine verletzungsbedingte Zwangspause nach Februar ausbremste.