Ex-Profi Max Grün als Glücksgriff für Rot-Weiss Walldorf

"Max wohnt in der Nähe und steht im Berufsleben. Er möchte sich engagieren und seine große Erfahrung weitergeben, weshalb er auch bestens zu uns passt", erklärte RW-Präsident Knacker. Und freute sich daher, dass Grün anbot, als Trainer im Nachwuchsbereich zu arbeiten, um als spielender Torwarttrainer bei den Aktiven zudem auf dem Platz zu stehen. "Er hat mit unseren jungen Torhütern ein Training gemacht, was diese noch nie so erlebt haben. Das hat sie in ihrer Entwicklung schnell weitergebracht", lobte Sportvorstand Eisert. Er schätzt den Wert von Grün im Verein höher ein als nur als Torwarttrainer und Stammtorwart. "Er ist sehr wichtig für die Mannschaft. Schon in den Testspielen hat er die Mannschaft lautstark dirigiert, das haben einige unserer jungen Spieler so noch nicht erlebt. Zudem gibt er Tipps und Tricks aus seiner Profi-Erfahrung weiter und sorgt dafür, dass auch die jungen Spieler geerdet bleiben."

Für den 39-Jährigen ist Rot-Weiss Walldorf ebenso ein Glücksfall. "Wir waren bereits seit einigen Jahren in Kontakt, unter anderem über Artur Lemm. Da ich hier in der Gegend wohne, war Walldorf naheliegend und sie haben sich sehr um mich bemüht. Ich wollte nicht einfach nur in einen Verein und dort rumlaufen als jemand, der mal Bundesliga gespielt hat. Ich möchte mich einbringen. Auf dem Gelände der TSG Worfelden habe ich mir meine eigene Torwartschule aufgebaut und betreue junge Torhüter, auch mit Einzelcoachings. Ich möchte jungen Spielern die Möglichkeit geben, mit mir zu trainieren. Gerade im Bereich des Torwarttrainings sehe ich viel Nachholbedarf in den Vereinen", erzählt Grün. Er kritisiert, dass es heutzutage Mode geworden ist, Kinder und Jugendliche erst im Feld spielen zu lassen. "Torwart ist eine Position, die muss man auch wollen. Wenn jemand sie spielen will, dann sollte man ihn auch lassen und nicht durchwechseln und erst im Feld ausbilden."

Bei Bayern München II gelang ihm der Einstieg in den bezahlten Fußball, anschließend ging er in die Zweiten Bundesliga zur SpVgg. Greuther Fürth, dann zu Bundesligist VfL Wolfsburg. Neunmal stand er in den fünf Jahren als Ersatzmann für Diego Benaglio auf dem Feld und gewann dort 2015 den DFB-Pokal und die Vize-Meisterschaft. Anschließend wechselte er als Ersatzmann von Daniel Heuer-Fernandes zum SV Darmstadt 98, ehe er zu Borussia Mönchengladbach weiterzog, 2021/22 dann zu Viktoria Aschaffenburg. "Ich habe viel von meinen Trainern und Mitspielern mitgenommen, beispielsweise beim FC Bayern von Bernd Dreher, Sepp Maier oder Oli Kahn. In Wolfsburg von Diego Bengalio oder Koen Casteels und in Gladbach von Yann Sommer. In Gladbach habe ich mich erstmals mit dem Gedanken, als Torwarttrainer zu arbeiten, ernsthaft beschäftigt und viel von Steffen Krebs gelernt, der heute beim VfB Stuttgart Torwarttrainer ist", erzählt er. Dabei versuchte er immer, sich das seiner Meinung nach Beste von seinen Trainern und Mitspielern anzueignen, ohne sich am Ende als Trainer und als Mensch verbiegen zu müssen.

Grün hofft auf erste Punkte gegen Darmstadt 98 II Morgen, 19:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf SV Darmstadt 98 (U21) SV Darmstadt 98 (U21) II 19:00 PUSH