Ex-Profi marschiert weiter vorne weg – Bacher-Serie hält an

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
23 Tore in 17 Spielen! Was für eine Bilanz von Alexander Kaltner. Der ehemalige Hachinger mischt weiter die Bezirksliga Süd auf. Der MTV München befindet sich im Tabellenmittelfeld und konnte bereits 47 Tore erzielen. Rund die Hälfte gehen auf das Konto von Kaltner.
Erster Verfolger im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER ist Dominik Bacher. Der Torjäger erzielte unglaubliche 21 Treffer und war in jedem der letzten zehn Spiele erfolgreich. Auch dank Bachers Torausbeute ist Penzberg Verfolger Nummer eins im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd.
Aleksandar Demonjic komplettiert die Top-Drei, kann mit den ersten beiden aber kaum mithalten. Der Angreifer des SV Planegg-Krailing kommt auf 17 Tore in der Bezirksliga Süd. Anfang November gelang ihm ein Hattrick gegen den SV Polling. Mit seinen Toren lässt Demonjic den SVP zur Winterpause von der Landesliga träumen. Aktuell liegt Planegg auf Rang zwei.
1. Alexander Kaltner, MTV München: 23 Tore
2. Dominik Bacher, 1. FC Penzberg: 21 Tore
3. Aleksander Demonjic, SV Planegg-Krailling 17 Tore
4. Florian Weber, FC Deisenhofen II: 14 Tore
5. Maximilian Schwinghammer, SV Ohlstadt: 13 Tore
6. Omer Grbic, SC Olching: 12 Tore
7. Moritz Mösmang, SV Untermenzing: 11 Tore
8. Manuel Eichberg, TSV Gilching-Argelsried: 10 Tore
8. Florian Graf, SV Waldeck Obermenzing: 10 Tore
10. Noah Rehm, FC Deisenhofen: 9 Tore
und ein weiterer Spieler mit neun Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalt