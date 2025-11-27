Ex-Profi marschiert weiter vorne weg – Bacher-Serie hält an

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

23 Tore in 17 Spielen! Was für eine Bilanz von Alexander Kaltner. Der ehemalige Hachinger mischt weiter die Bezirksliga Süd auf. Der MTV München befindet sich im Tabellenmittelfeld und konnte bereits 47 Tore erzielen. Rund die Hälfte gehen auf das Konto von Kaltner.

Erster Verfolger im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER ist Dominik Bacher. Der Torjäger erzielte unglaubliche 21 Treffer und war in jedem der letzten zehn Spiele erfolgreich. Auch dank Bachers Torausbeute ist Penzberg Verfolger Nummer eins im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd.