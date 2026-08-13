Ex-Profi Lappe (38) mit irrer Torquote: „SV Nord ist ein Stück Heimat“ ERDINGER Torjäger des Monats Juli von Nico-Marius Schmitz · Heute, 15:49 Uhr · 0 Leser

Gewohntes Bild: Der Ball liegt im Tor, „Kalle“ Lappe dreht zum Jubeln ab. – Foto: SV Nord München-Lerchenau

Der frühere Zweitliga-Stürmer spielt jetzt für seinen Jugendverein SV Nord München-Lerchenau in der Landesliga. Und trifft wie am Fließband.

Mit 38 Jahren, da fängt das Leben an. Zumindest im Amateurfußball. Da muss man nur bei Karl-Heinz Lappe nachfragen. Über Jahre rauschte der Vollblutstürmer durch die Regionalligen, knipste für Buchbach, Türkgücü, Mainz II, Bayern II. Mit Ingolstadt spielte er sogar in der 2. Bundesliga. Jetzt heißen die Gegner Planegg-Krailling, Schwabing oder Aubing. Acht Tore in vier Spielen: Karl-Heinz Lappe trifft wie am Fließband In der vergangenen Saison gab es den Meistertitel in der Bezirksliga, Lappe spielt nun mit dem SV Nord München-Lerchenau in der Landesliga. Der Saisonstart verlief mit acht Punkten aus den ersten fünf Spielen vielversprechend. Die Bilanz von Lappe: acht Tore, drei Vorlagen. Wo das Tor steht, verlernt man eben nie. „Jedes Tor ist schön, insofern man damit der Mannschaft helfen kann. Im Grunde ist es mir mittlerweile egal, wer die Tore schießt“, sagte der Routinier unserer Zeitung: „Hauptsache, wir spielen guten Fußball und die Stimmung ist gut.“

Den SV Nord zeichnet die Gemeinschaft aus. Alle Jugendmannschaften sind besetzt, es gibt vier Mädchenteams. Die Senioren-Mannschaft spielt in der höchstmöglichen Liga. Viele Fans reisen mit zu den Auswärtsspielen, ehemalige und aktive Spieler fangen als Jugendtrainer an. „Das zeigt einfach die Verbundenheit zum Verein. Einmal Nordler, immer Nordler“, sagt Felix Kirmeyer. Kirmeyers Uropa war eines der Gründungsmitglieder des Vereins, er selbst ist seit über 30 Jahren Mitglied im Verein und seit acht Jahren Sportlicher Leiter: „Sobald du das Vereinsgelände betrittst, fühlst du dich einfach wie zuhause.“

Schon in der Jugend lief Karl-Heinz Lappe für den SV Nord München-Lerchenau auf. – Foto: Privat