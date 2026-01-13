Ex-Profi kehrt als Trainer zur SGM HENOBO zurück

Mit der Verpflichtung von Achim Glückler (61) kehrt bei der SGM HENOBO ein bekanntes Gesicht auf die Trainerbank zurück. Der Verein aus der Kreisliga A2 Bodensee, der zur Winterpause mit 24 Punkten auf Platz acht steht, reagiert damit auf die Trennung von Peter Riedlinger zu Beginn der Winterpause und setzt nun auf einen Coach mit großer Erfahrung – sowohl aus dem Profifußball als auch aus der eigenen Vereinsgeschichte.
In der Mitteilung auf Instagram heißt es: „Achim Glückler ist neuer Trainer der Ersten Mannschaft der SGM HENOBO.“ Damit übernimmt der frühere Profifußballer erneut die Verantwortung für die erste Mannschaft, die er bereits von Sommer 2021 bis Sommer 2023 betreut hatte. "Seine erfolgreiche Zeit als Chefcoach, die er vor drei Jahren berufsbedingt beenden musste, soll nun fortgeführt werden. Ihm zur Seite gestellt wird Stefan Philipp als Co-Trainer."
Glückler selbst unterstreicht in seinem Statement die enge Verbindung zum Team: „Ich habe den Kontakt zur Mannschaft nie ganz verloren und war auch bei vielen Spielen mit dabei. Wir können direkt loslegen. Ich freue mich sehr auf das Team!“
Der neue Trainer bringt eine außergewöhnliche Vita mit zur SGM HENOBO. Als gelernter Abwehrspieler war Glückler in der 2. Bundesliga von der Saison 86/87 bis zur Sasion 87/88 für den SSV Ulm 1846 aktiv und kam zuvor auch in der Bundesliga für den Karlsruher SC und den VfB Stuttgart zum Einsatz. Bereits als 19-Jähriger wurde er in der Saison 1983/84 Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Eine schwere Verletzung im Herbst 1987 zwang ihn allerdings, seine Profikarriere mit nur 24 Jahren zu beenden. Dem Fußball blieb er dennoch treu: Inzwischen blickt er auf 34 Jahre als Trainer zurück.
Auch bei der SGM HENOBO hat Glückler Spuren hinterlassen. In seiner ersten Amtszeit belegte der Klub in der Kreisliga A2 Bodensee die Plätze fünf und vier – eine stabile Phase, an die der Verein nun anknüpfen möchte. Das erste Testspiel unter dem neuen Trainer bestreitet die SGM HENOBO am Samstag, 24. Januar, um 14:30 Uhr beim Bezirksligisten FC Dostluk Friedrichshafen.