Ex-Profi kehrt als Trainer zur SGM HENOBO zurück

Achim Glückler wird erneut Trainer bei der SGM. – Foto: SGM HENOBO

Mit der Verpflichtung von Achim Glückler (61) kehrt bei der SGM HENOBO ein bekanntes Gesicht auf die Trainerbank zurück. Der Verein aus der Kreisliga A2 Bodensee, der zur Winterpause mit 24 Punkten auf Platz acht steht, reagiert damit auf die Trennung von Peter Riedlinger zu Beginn der Winterpause und setzt nun auf einen Coach mit großer Erfahrung – sowohl aus dem Profifußball als auch aus der eigenen Vereinsgeschichte.

In der Mitteilung auf Instagram heißt es: „Achim Glückler ist neuer Trainer der Ersten Mannschaft der SGM HENOBO.“ Damit übernimmt der frühere Profifußballer erneut die Verantwortung für die erste Mannschaft, die er bereits von Sommer 2021 bis Sommer 2023 betreut hatte. "Seine erfolgreiche Zeit als Chefcoach, die er vor drei Jahren berufsbedingt beenden musste, soll nun fortgeführt werden. Ihm zur Seite gestellt wird Stefan Philipp als Co-Trainer." Glückler selbst unterstreicht in seinem Statement die enge Verbindung zum Team: „Ich habe den Kontakt zur Mannschaft nie ganz verloren und war auch bei vielen Spielen mit dabei. Wir können direkt loslegen. Ich freue mich sehr auf das Team!“