Ex-Profi Kaymak und Baris Spor: Getrennte Träume von der A-Liga

Rheingau-Taunus. Burhanettin Kaymak lief als Spieler in den höchsten deutschen Spielklassen auf, unter anderem zehn Mal in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, als Trainer arbeitete er jedoch in anderen Sphären. Der Ex-Profi trainierte zuletzt Baris Spor Idstein in der Kreisliga B. Das Kapitel, das in der Saison 2020/21 begann und bereits einmal zwischen September 2023 und Mai 2025 wegen beruflicher Gründe pausierte, hat ein erneutes Ende gefunden.
Dieser Artikel wird euch zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Der Abgang habe keine sportlichen Gründe, sagt Kaymak. Ein Blick auf die Tabelle der Kreisliga B scheint dies zu bestätigen. Der Verein hat aktuell mit Tabellenplatz drei realistische Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga A. Vielmehr liege der Grund im zwischenmenschlichen Bereich, sagte Kaymak. "Es hat charakterlich einfach nicht mehr gepasst mit dem Vorstand. Es gab unterschiedliche Ansichten wie man den Verein führt und wie man mit dem Trainer umgeht". Kaymak wolle dem Vorstand aber keine Vorwürfe machen, es habe nur "einfach nicht mehr gepasst". Mit einem Lachen fügte er noch hinzu: "Vielleicht bin ich auch einfach ein schwieriger Charakter". Der Mannschaft drücke er aber "weiterhin die Daumen für den Aufstieg".
Dem Fußball will er weiter erhalten bleiben, sofern ein Verein anfragt. "Ich war immer in diesem Geschäft drin. Fußball fehlt mir immer. Die Spannung. Das Adrenalin. Wenn mich eine Aufgabe reizt, würde ich meine Erfahrung gerne weiterhin weitergeben wollen".
Diese Erfahrung ist, vor allem als Spieler, umfangreich, so spielte Kaymak unter anderem in der Bundesliga, in der Regionalliga, in der Hessenliga, in der Verbandsliga und zuletzt in der Kreisliga C und B. Gerne würde er seine Karriere um ein weiteres Kapitel ergänzen und in der Kreisliga A noch ein bis zwei Spiele absolvieren. "Das wäre mein persönliches Ziel. Dann hab ich wirklich alles gemacht", merkte er an.