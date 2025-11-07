Jules Schwadorf (li.), hier noch im Trikot von Preußem Münster, läuft künftig für Germania Geyen auf. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Ex-Profi Jules Schwadorf kickt künftig in der Kreisliga A Der 33-Jährige bringt Profi-Erfahrung aus über 200 Einsätzen von der Regionalliga bis zur 2. Bundesliga mit. Verlinkte Inhalte 3. Liga KL A Rhein-Erft Germ. Geyen Jules Schwadorf

Der SC Germania Geyen hat sind einen namhaften Neuzugang für die Kreisliga A Rhein-Erft geangelt: Jules Schwadorf, ehemaliger Profi von Fortuna Köln, Viktoria Köln, Preußen Münster oder Wehen Wiesbaden, schließt sich dem A-Ligisten an. Der 33-Jährige, der seine aktive Karriere nach der Saison 2022/23 eigentlich beendet hatte, will in Geyen nun „einfach nur mit Freunden Fußball spielen“.

Trainer Patrick Löhr erzählt, dass der Kontakt „über seinen Kumpel Miron Wessels zustande kam, der ab dem Winter ebenfalls wieder zu unserem Kader stößt“. Beide kennen sich seit Jahren, und Wessels, der bereits in der Vorsaison in zehn Spielen zehn Tore erzielt hatte, überzeugte Schwadorf, noch einmal die Fußballschuhe zu schnüren. ⁠⁠Insgesamt 59 Einsätze in 2. Bundesliga und 3. Liga sowie 145 Regionalliga-Spiele hat der Linksfuß in seiner Vita stehen. Schwadorf, der nach seiner letzten Station bei Fortuna Köln in der Saison 2022/23 eigentlich aufgehört hatte, will dabei gar kein großes Thema aus seinem Comeback machen. Er will einfach mit alten Weggefährten kicken. „Er wird bei uns auf dem Feld stehen, wann immer es beruflich und privat passt“, erklärt der 35-jährige Coach. „Jules ist unglaublich ehrgeizig – das wird uns allen guttun.“

Ein erfahrener Spieler, der Spaß vermitteln soll Dass der 33-Jährige mit seiner Vita der Mannschaft helfen kann, steht für Löhr außer Frage. „Er bringt eine enorme Erfahrung mit“, sagt der Coach, der die Balance zwischen sportlichem Ehrgeiz und Spaß betont. „Natürlich können wir uns alle was von ihm abschauen, aber vor allem soll er einfach gemeinsam mit seinen Freunden Spaß am Fußball haben.“