Ex-Profi ist nun Trainer in der Kreisliga Trainerwechsel beim SKV Eglosheim: Robin Binder, der früher unter anderem für die SG Sonnenhof Großaspach, Eintracht Trier und den 1. CfR Pforzheim aktiv war, löst Mihael Sabljo ab.

Der Bruch mit Mihael Sabljo

Der SKV Eglosheim hat die Zusammenarbeit mit Trainer Mihael Sabljo beendet. Die Hintergründe bleiben laut Verein bewusst intern, dennoch macht Abteilungsleiter Kevin Hoffmann klar, dass es grundlegende Spannungen gegeben hat. Er erklärt gegenüber FuPa: „Wir haben uns am vergangenem Freitag von unserem Trainer getrennt. Es gab mehrere Gründe die eine entscheidende Rolle gespielt haben für diese Entscheidung, jedoch bleiben die Gründe bei uns intern. Schlussendlich kann man aber sagen die Chemie zwischen Trainer der Mannschaft und der Vereinsführung haben nicht mehr gestimmt.“ Die Interims-Lösung mit Robin Binder

Um keine Unruhe aufkommen zu lassen, reagierte der Verein schnell und präsentierte mit dem 31-jährigen Robin Binder eine interne Übergangslösung. Binder, der als Spieler bis in die 3. Liga zur SG Sonnenhof Großaspach gekommen war und später mehrere Jahre für Aramäer Heilbronn aktiv war, übernimmt das Amt bis auf Weiteres. Unterstützung erhält er von Kevin Hoffmann sowie Kapitän Mustafa Dansik. Hoffmann formuliert es so: „Wir haben eine Interims-Lösung gefunden, Robin Binder übernimmt das Amt bis auf weiteres und wird von mir und unserem Kapitän Mustafa Dansik unterstützt.“