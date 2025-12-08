Ex-Profi ist nun Trainer in der Kreisliga

Der SKV Eglosheim hat sich von Trainer Mihael Sabljo. Es hat Ex-Profi Robin Binder übernommen – dessen erster Auftritt an der Seitenlinie mit einer deutlichen Niederlage endet.
Der Bruch mit Mihael Sabljo
Der SKV Eglosheim hat die Zusammenarbeit mit Trainer Mihael Sabljo beendet. Die Hintergründe bleiben laut Verein bewusst intern, dennoch macht Abteilungsleiter Kevin Hoffmann klar, dass es grundlegende Spannungen gegeben hat. Er erklärt gegenüber FuPa: „Wir haben uns am vergangenem Freitag von unserem Trainer getrennt. Es gab mehrere Gründe die eine entscheidende Rolle gespielt haben für diese Entscheidung, jedoch bleiben die Gründe bei uns intern. Schlussendlich kann man aber sagen die Chemie zwischen Trainer der Mannschaft und der Vereinsführung haben nicht mehr gestimmt.“
Die Interims-Lösung mit Robin Binder
Um keine Unruhe aufkommen zu lassen, reagierte der Verein schnell und präsentierte mit dem 31-jährigen Robin Binder eine interne Übergangslösung. Binder, der als Spieler bis in die 3. Liga zur SG Sonnenhof Großaspach gekommen war und später mehrere Jahre für Aramäer Heilbronn aktiv war, übernimmt das Amt bis auf Weiteres. Unterstützung erhält er von Kevin Hoffmann sowie Kapitän Mustafa Dansik. Hoffmann formuliert es so: „Wir haben eine Interims-Lösung gefunden, Robin Binder übernimmt das Amt bis auf weiteres und wird von mir und unserem Kapitän Mustafa Dansik unterstützt.“
Ein missglücktes Trainerdebüt
Sein erstes Spiel als Trainer hätte Binder sich sicher anders vorgestellt. Gegen den Tabellenführer TSV Grünbühl setzte es eine deutliche 0:4-Heimniederlage. Die Gäste trafen in der 37., 45., 84. und 87. Minute durch Pierre Williams, Seyit Midilli, Ibish Sejdijaj und Enes Kalan.
Binders Weg aus dem Profifußball in die Kreisliga
Binder bringt eine bewegte Spielerkarriere mit. Seine Stationen reichen von der 3. Liga über die Regionalliga bis in die Landes- und Bezirksliga. Für die SG Sonnenhof Großaspach absolvierte er drei Spiele in der 3. Liga, später folgten Einsätze für Eintracht Trier und den 1. CfR Pforzheim. Bei Aramäer Heilbronn gelangen ihm mehrere starke Spielzeiten, darunter die Saison 2021/22 mit zehn Toren und 22 Assists. In Eglosheim kam Binder zuletzt in der Saison 2024/25 in der Kreisliga B1 achtmal zum Einsatz und steuerte ein Tor sowie zwei Assists bei.
Die Ausgangslage
In der Tabelle der Kreisliga A1 Enz/Murr überwintert der SKV mit 19 Punkten auf Rang neun. Nach sechs Siegen, einem Unentschieden und acht Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 38:47 befindet sich das Team im unteren Mittelfeld. Während der Spitzenreiter TSV Grünbühl mit 40 Punkten enteilt ist, bleibt Eglosheim im dichten Cluster der Mannschaften, die um Stabilität und Anschluss ringen. Die Winterpause verschafft dem Verein nun Zeit, mit neuer Klarheit in die zweite Saisonhälfte zu starten.