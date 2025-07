Ex-Profi im Anflug! SFN Vechta holt Wunschspieler

Zum Ende der abgelaufenen Saison drehte SFN Vechta nochmal auf und zitterte sich zum Klassenerhalt in der Landesliga. In der kommenden Saison soll das Ziel schon früher eingetütet werden. Für das Vorhaben stellte der Verein schon einige Transfers vor, doch der Mann, der nun via Instagram präsentiert wurde, hat es nochmal richtig in sich..

Denn vom BSV Rehden wird Lovro Sindik nach Vechta wechseln. Der 33-Jährige absolvierte 189 Spiele in der Regionalliga, unter anderem für Babelsberg 03, Lok Leipzig und dem Berliner AK, sowie 119 Spiele in der Oberliga für Inter Leipzig, Greifswald und zuletzt dem BSV Rehden. Zu den vielen hochklassigen Einsätzen kommen noch Profi-Erfahrung aus Kroatien (RNK Split) und Slowenien (Rudar Velenje) hinzu. Der 33-Jährige hat also schon die ein oder andere Schlacht bestritten.

Seit 2022 war der Innenverteidiger dann für den BSV Rehden aktiv. Zwar stieg der Kroate mit dem BSV in der ersten Saison in die Oberliga ab, doch der Defensivmann war stets ein absoluter Stammspieler und dann auch Kapitän in Rehden. Auch in der abgelaufenen Saison kam Sindik auf 32 Spiele, 31 von Beginn an, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.