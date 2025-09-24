Ex-Profi heuert beim SV Mauritz an

Der Saisonstart der Bezirksliga 12 verlief für den SV Mauritz bislang mehr als erfreulich: Mit 13 Punkten nach sieben Spielen rangiert der Münsteraner Stadtteilklub auf dem vierten Tabellenplatz. Nach einer ersten stabilen Bezirksliga-Saison im vergangenen Jahr scheint man sich nun nachhaltig im überkreislichen Fußball zu etablieren. Eine große Hilfe dabei könnte der nächste Neuzugang am Coppenrathsweg sein − denn der kommt mit ordentlich Erfahrung im hochklassigen Segment daher!

So in etwa könnte man die bisherige Laufbahn von David Sauerland zusammenfassen. Auch wenn das noch so einiges außen vor lässt. Der 28-jährige Außenverteidiger ist gebürtiger Münsteraner und spielte in den Nachwuchsabteilungen vom 1. FC Gievenbeck und Preußen Münster. Zur U17 führte sein Weg zu Borussia Dortmund, wo er in der UEFA Youth League sogar die Luft des internationalen Fußball schnuppern konnte.

So lässt sich seine Vita im Seniorenbereich ebenfalls blicken: Im Dress von Eintracht Braunschweig feierte Sauerland in der Saison 2018/19 sein Profidebüt in der dritten Liga, ehe es ihn zu Rot-Weiss Essen zog − damals noch in der Regionalliga West vertreten. Dort verbrachte er drei Spielzeiten, in denen er nur 25 Einsätze verbuchte. Ein Kreuzbandriss warf Sauerland bei RWE aus der Bahn. Über die Stationen Alemannia Aachen und Preußen Münster II landete er dann schlussendlich beim Bezirksligisten SV Mauritz.

Der Kontakt zwischen Spieler und Verein kam durch die Bekanntschaft Sauerlands mit dem Mauritzer Co-Trainer Till Zumkley zustande. "Er hat ihn überzeugt, mal beim Training vorbeizuschauen. Es hat ihm bei uns gefallen", so SVM-Trainer Ivo Kolobaric bei Heimspiel-Online. "David ist ein super Junge. Er versucht, bei uns die Lust am Fußball wieder zu entdecken", fügt er hinzu.

Seinen ersten Einsatz in der Bezirksliga konnte Sauerland bereits feiern: Beim 7:1-Sieg über den SuS Neuenkirchen II wurde er in der 59. Spielminute eingewechselt. Im darauffolgenden Pokalspiel gegen den TuS Hiltrup kam er ein weiteres mal von der Bank, verletzte sich jedoch nach nur wenigen Minuten wieder. Diagnose: Muskelfaserriss. Somit ist Sauerland wieder einmal zum Zuschauen verdammt, bevor er seinen neuen Teamkollegen mit seiner Erfahrung unter die Arme greifen kann.