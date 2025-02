Ex-Profi Heller macht weiter: Wasserburg verlängert mit Cheftrainer

Florian Heller, der in seiner aktiven Zeit in bei Mainz 05 sogar in der Bundesliga auflief, war Anfang des Jahres 2023 nach Wasserburg gekommen und formte aus einem Abstiegskandidaten wieder ein Landesliga-Spitzenteam. Mittelfristig geht der Blick sicher wieder Richtung Bayernliga. "Ich möchte dem Verein mit den mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten helfen, dass er weiterkommt. Es ist eine Frage der Entwicklung. Der Verein weiß, wo er hin will. Das deckt sich mit meinen Vorstellungen", betont Heller und führt einen weiteren, nicht ganz unerheblichen Grund für sein Ja-Wort an: "Mir taugt es hier einfach."



Abteilungsleiter Kevin Klammer hebt in seinem Statement noch einmal hervor, dass der 42-Jährige die Philosophie des Vereins absolut zufriedenstellend umsetzt: "Unter Florian Heller sind unsere Spieler in den letzten Jahren alle besser geworden. Wir setzen nicht auf fertige Spieler, sondern geben jungen, hungrigen Talenten immer wieder die Chance und daher ist ein Trainer, der sie verbessert, ganz entscheidend für uns."

Ob die Wasserburger in der laufenden Spielzeit nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen können? Schwierig! Die beiden Liga-Dominatoren Sportfreunde Schwaig und TuS Geretsried sind schon um satte zwölf Punkte enteilt.