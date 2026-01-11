Ex-Profi gegen die Abstiegssorgen: "Bereit, die Situation anzunehmen"

Rückkehr an die Goldäcker

Daniel Heisig ist zurück beim TV Echterdingen. Von 2018 bis 2023 war er bereits in verantwortlicher Rolle tätig, nun übernimmt er zur Rückrunde erneut als Cheftrainer. Für den 39-Jährigen war die Zusage vor allem eine bewusste Entscheidung: „In erster Linie war das eine Entscheidung aus Überzeugung, weil ich einfach richtig Lust habe mit der Mannschaft gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen.“ Andere Optionen spielten keine Rolle. „Da ich bei keinem anderen Verein ins Überlegen gekommen wäre, war vielleicht zumindest ein bisschen auch das Herz dabei.“ Einen Austausch mit den bisherigen Trainern gab es nicht. „Nein, es gab dazu im Vorfeld keinen Austausch – war aber auch nicht nötig.“ Ein nüchternes Fazit zur Hinrunde

Sportlich steht der TV Echterdingen nach 16 Spieltagen auf Rang 13 der Landesliga, erneut im Tabellenkeller nach dem Abstieg aus der Verbandsliga. Heisigs Analyse fällt klar aus: „Zu wenig Punkte geholt und zu viele Gegentore kassiert.“ Die Zahlen untermauern das Bild, denn im Schnitt waren es knapp 2,2 Gegentreffer pro Spiel. Auch der persönliche Eindruck bestätigt das. „Ich selbst habe nur drei Spiele in der Hinrunde gesehen, in den drei Spielen hat man elf Gegentore kassiert.“ Für Heisig ist daher eindeutig, wo angesetzt werden muss: „Ein Punkt wird daher sicher sein, dass wir gegen den Ball besser spielen müssen, um nicht mehr so viele Gegentore zu kassieren.“

Vorbereitung ohne Trainingslager

Der Fahrplan für die Wintervorbereitung steht. Offizieller Trainingsauftakt auf dem Platz ist der 26. Januar. Bereits zuvor wird gearbeitet. „Wir haben aber die zwei Wochen davor schon die ein oder andere gemeinsame Laufeinheit und Einheit im Fitnessstudio, um eine gute Grundlage zu schaffen.“ Ein klassisches Trainingslager wird es nicht geben. „Ein Trainingslager wird es nicht geben“, sagt Heisig und setzt stattdessen auf kontinuierliche Arbeit im Alltag. Neue Optionen für die Offensive

Personell hat sich beim TVE bereits einiges getan. Besonders groß ist die Freude über die Rückkehr eines Routiniers. „Ich kenne Mitch ja sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit beim TVE und dem Aufstiegsjahr, seine Erfahrung und seine Qualität tut uns gut und wird uns auf jeden Fall helfen.“ Michael Deutsche soll Stabilität und Präsenz bringen. Darüber hinaus wurden weitere Akzente gesetzt. „Mit Michael Deutsche, Adonis Shalaj und Jeff Antwi haben wir sehr gute und variabel einsetzbare Spieler für die Offensive dazubekommen.“ Auch aus dem eigenen Nachwuchs rücken Spieler fest auf. „Mit Flon Ajvazi und Matti Theobaldt werden zwei sehr talentierte und hungrige Spieler fest von der U23 zu uns in den Kader wechseln.“