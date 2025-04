Ex-Profi der Borussia unterstützt VfR Neuss

Wer genau hinschaut, entdeckt den seit Ostermontag 37-Jährigen nun immer häufiger beim Training mit seinem Sohn Jalen im Neusser Jahnstadion. Denn der Ex-Profi, der in sieben Jahren bei der Borussia 132 Mal zum Einsatz kam (für keinen Verein absolvierte er mehr Spiele), wohnt mit seiner Familie nur einen Katzensprung vom Stadion entfernt. Und weil dort der VfR 06 Neuss seit 2018 zu Hause ist und er über den mit seinem Filius freundschaftlich verbundenen Teamkollegen Milan in engem Kontakt zu dessen Vater Raphael und dessen Opa Georg Kurpiers steht, kam den „Grün-Weißen“ in Gesprächen mit dem Vorsitzenden Markus Floer und Jugendobmann Patrick Specht die Idee, den ehemaligen Nationalspieler Guineas in die Nachwuchsarbeit des Traditionsklubs einzubinden.

Schon als Aktiver hatte Traoré, der nach der Fußball-Karriere in seiner Heimatstadt Paris als Journalist und Podcaster tätig war und für „Canal Plus Africa“ die Spiele der WM 2022 in Katar kommentierte, seine kommunikativen Fähigkeiten auch abseits des Spielfeldes eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Der zeigte sich in sympathischer Aufgeschlossenheit sofort bereit, dem VfR 06 beim Aufbau einer F-Jugend-Mannschaft (mit den Kindern Jalen und Milan) zu helfen. Das erste Training an der Jahnstraße ist für Mittwoch, den 7. Mai (Beginn 16.30 Uhr) angesetzt.

In der Gladbacher Kabine war der ruhige Raffael (71 Tore in 201 Spielen für die Borussia) der „Papi“, also einer, der ein gutes Gefühl vermittelte, der sich kümmerte. Traoré tat genau das, aber auf die flippige Art. Er war der Chef der „French Connection“ im Team und Integrationsbeauftragter. Die Abende, an denen seine Mutter für seine Kollegen kochte, waren Kult und zugleich integrativ.

„Ein guter Typ“, sagt Markus Floer. Eigentlich, verriet der Wahl-Neusser mal in einem Interview, habe er immer viel mehr Schriftsteller als Fußballer sein wollen. Sein ursprünglicher Plan: Literatur studieren und ein Buch schreiben. Dass er eine Fußballakademie nie von innen gesehen habe, habe er stets als großes Glück empfunden, „denn so konnte ich mich mit vielen anderen Dingen beschäftigen und nicht nur mit Fußball. Das wäre mir zu eindimensional gewesen und dann hätte ich es auch bestimmt nicht zum Profi geschafft.“

Traoré coacht die F-Junioren

Für den VfR-Vorsitzenden wäre die Teilnahme einer F-Jugend am Spielbetrieb ein weiterer Schritt zur nachhaltigen Entwicklung des Vereins, der zu seinen Glanzzeiten in den 1960er- und zu Beginn der 1970er-Jahre nicht selten mehr als 10.000 Zuschauer ins 2014 abgerissene Stadion an der Hammer Landstraße lockte. Der von mehreren Insolvenzen begleitete Niedergang des ehemaligen Regionalligisten (von 1963 bis 1974 die zweithöchste Spielklasse unter der Bundesliga) hat im Rhein-Kreis viel verbrannte Erde hinterlassen. Floer: „Wirtun uns schwer damit, Sponsoren zu finden.“

Aktuell verfügt der VfR 06 nur über eine E-Jugend und die Seniorenmannschaft. Die könne, obwohl in der Kreisliga B, Gruppe 1, auf dem vorletzten Platz, aber immerhin nicht mehr absteigen, versichert Floer, da sowohl die SG Erfttal als auch der VdS Nievenheim III und der TuS Grevenbroich II ihre Teams vom Spielbetrieb zurückgezogen hätten. „Uns kann also nichts mehr passieren.“ Unabhängig davon hätten indes 28 Akteure des von Serkan Aykanat trainierten Kaders bereits ihre Bereitschaft erklärt, auch in der nächsten Saison für den Aufsteiger kicken zu wollen.

Schnupperangebot Wer Lust hat, beim VfR 06 Neuss unter einem Ex-Profi zu trainieren und dem Jahrgang 2017/2018 angehört, kann sich bei Georg Kurpiers unter 0178 2759160 melden.