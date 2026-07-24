Ex-Profi Dennis Diekmeier kickt im Kreis Bergstraße

Dennis Diekmeier spielte für den Hamburger SV und den SV Sandhausen. Nun heuert er bei der Spvgg. Neckarsteinach an. – Foto: Imago

Bergstraße. Transfercoup des A-Klassisten Spvgg. Neckarsteinach. Ex-Profi Denis Diekmeier heuert beim Team aus dem Kreis Bergstraße an. "Transfer des Jahres" schreibt der Club zu einem Video aus Ibiza, in dem der Transfer verkündete wurde. Diekmeier hat in seiner Karriere 157 Bundesliga-Spiele für den Hamburger SV bestritt und seine Karriere 2024 beim SV Sandhausen beendet.

Nach seinem Karriereende hatte der zunächst als Co-Trainer in Sandhausen gearbeitet. Nach der Krebserkrankung seiner Tochter dort aufgehört. Zuletzt war das Ehe-Aus mit Ehefrau Dana öffentlich geworden. Nun kehrt Diekmeier also auf den Platz zurück. Der Ex-Profi ist gut mit Neckarsteinachs Vereinschef Florian Hofstätter befreundet. Hofstätter ist geschäftsführender Gesellschafter des Ausflugsschiffs "Weiße Flotte Heidelberg", zieht bei der Spvgg. die Fäden und ist selbst noch am Ball.

Kurios: Neckarsteinach liegt zwar noch im Kreis Bergstraße, die Spielvereinigung kickt aber in der A-Klasse in Baden-Württemberg. Und ist kein gewöhlicher A-Ligist. Zweimal ist der Verein zuletzt souverän aufgestiegen. Mit Rick Wulle spielt bereits ein weitere Ex-Sandhäuser im Team. Der ehemalige Profitorwart spielt jetzt im Sturm, erzielte unglaubliche 73 Tore. Der Verein ist ein Sammelbecken für ehemalige Verbands- und Oberligakicker. Und will weiter nach oben.