Ex-Profi Deniz Kacan soll den FC Bingöl weiterentwickeln FC Bingöl setzt auf Ex-Profi Deniz Kacan: Der frühere Stürmer und U19-Nationalspieler der Türkei übernimmt die 1. Herren. von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Neuer Trainer für den FCB. – Foto: Steffi Rathje

Der FC Bingöl stellt sich auf der Trainerposition prominent auf. Deniz Kacan übernimmt als Head Coach die 1. Herren des Klubs und soll die Mannschaft "sportlich wie mental" weiterentwickeln. Der Jahrgang 1984 war selbst als Stürmer aktiv, spielte für die U19-Nationalmannschaft der Türkei und lief in Deutschland unter anderem für Eintracht Trier und den FC St. Pauli auf.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Bingöl ist die Verpflichtung eine Personalie mit Signalwirkung. Der Klub bewegt sich seit Jahren in der Bezirksliga Hamburg Süd, nachdem er zuvor auch in der Landesliga Hansa gespielt hatte. In der abgelaufenen Saison belegte Bingöl Rang sechs, davor standen die Plätze neun, zwölf und fünf. Nun soll Kacan neue Impulse setzen.

Erfahrung aus Profi- und Amateurfußball In den Vereinsmedien stellt Bingöl vor allem Kacans sportlichen Hintergrund heraus. Der frühere Angreifer bringe „Erfahrung aus dem Profibereich und den höchsten Amateurklassen“ mit. Genau diese Mischung kann für einen Bezirksligisten wertvoll sein: Kacan kennt ambitionierte Strukturen, hat aber auch den Hamburger Amateurfußball als Umfeld, in dem Entwicklung nicht nur über Qualität, sondern auch über Mentalität, Zusammenhalt und Belastbarkeit läuft. Der Verein formuliert die Erwartung entsprechend klar. Mit seiner internationalen Erfahrung und seiner Leidenschaft für den Fußball solle Kacan die Mannschaft „sportlich und mental auf das nächste Level bringen“.