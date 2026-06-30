Ex-Profi Deniz Kacan soll den FC Bingöl weiterentwickeln

Der FC Bingöl stellt sich auf der Trainerposition prominent auf. Deniz Kacan übernimmt als Head Coach die 1. Herren des Klubs und soll die Mannschaft "sportlich wie mental" weiterentwickeln. Der Jahrgang 1984 war selbst als Stürmer aktiv, spielte für die U19-Nationalmannschaft der Türkei und lief in Deutschland unter anderem für Eintracht Trier und den FC St. Pauli auf.
Für Bingöl ist die Verpflichtung eine Personalie mit Signalwirkung. Der Klub bewegt sich seit Jahren in der Bezirksliga Hamburg Süd, nachdem er zuvor auch in der Landesliga Hansa gespielt hatte. In der abgelaufenen Saison belegte Bingöl Rang sechs, davor standen die Plätze neun, zwölf und fünf. Nun soll Kacan neue Impulse setzen.
In den Vereinsmedien stellt Bingöl vor allem Kacans sportlichen Hintergrund heraus. Der frühere Angreifer bringe „Erfahrung aus dem Profibereich und den höchsten Amateurklassen“ mit. Genau diese Mischung kann für einen Bezirksligisten wertvoll sein: Kacan kennt ambitionierte Strukturen, hat aber auch den Hamburger Amateurfußball als Umfeld, in dem Entwicklung nicht nur über Qualität, sondern auch über Mentalität, Zusammenhalt und Belastbarkeit läuft.
Der Verein formuliert die Erwartung entsprechend klar. Mit seiner internationalen Erfahrung und seiner Leidenschaft für den Fußball solle Kacan die Mannschaft „sportlich und mental auf das nächste Level bringen“.
Die tabellarische Entwicklung zeigt, dass der FC Bingöl zuletzt solide, aber wechselhaft unterwegs war. Nach Rang fünf in der Saison 2022/23 folgten Platz zwölf, Platz neun und zuletzt Platz sechs. Der Klub war damit in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte, ohne sich dauerhaft ganz vorne festzusetzen.
Kacan übernimmt also eine Mannschaft, bei der offenbar Entwicklungsspielraum vorhanden ist. Seine Aufgabe dürfte nicht nur darin liegen, sportliche Abläufe zu schärfen, sondern auch eine klare Idee und Stabilität in den Alltag zu bringen.
Für den FC Bingöl beginnt mit dem Ex-Profi an der Seitenlinie ein spannendes Kapitel. Der Verein begrüßt seinen neuen Coach mit den Worten: „Herzlich willkommen beim FC Bingöl, Coach Deniz Kacan!“
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