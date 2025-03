Ex-Profi David Buchholz verstärkt Bersenbrück

Der TuS Bersenbrück hat auf seine Torwartprobleme reagiert und mit Ex-Profi David Buchholz eine kurzfristige Lösung gefunden. Der 40-Jährige, der vor zwei Jahren seine Karriere beendet hatte, kehrt für den Rest der Saison als Ersatztorhüter zurück. Trainer Andy Steinmann entschied sich für eine vereinsinterne Lösung, um dem jungen Max-Niklas Milde einen erfahrenen Rückhalt an die Seite zu stellen.

Notlage zwischen den Pfosten – Buchholz übernimmt Verantwortung

Durch den Ausfall von Nils Böhmann (Fingerbruch) und Luca Thale (Wadenbeinbruch) standen die Bersenbrücker plötzlich mit nur einem einsatzfähigen Torhüter da. Die Verantwortlichen suchten nach einer schnellen Lösung – und fanden sie in den eigenen Reihen. „Am besten hört man mal in sein Netzwerk hinein“, beschreibt der Verein die Entscheidung, Buchholz zu reaktivieren. Der frühere Drittligatorwart bringt Erfahrung aus der Regionalliga mit und soll vor allem Stabilität und Routine in das Torwartteam bringen.