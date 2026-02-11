Ex-Profi Danny Blum: Vom FC Arabia in die Arabischen Emirate

Sieben Spiele bestritt Danny Blum für die TSG Pfeddersheim, künftig läuft er für einen VAE-Drittligisten auf – Foto: Claus-Walter Dinger - Archiv

Die bunte Vita von Ex-Bundesliga-Profi Danny Blum ist um eine Station reicher. Der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt, dem VfL Bochum und dem 1.FC Nürnberg wird künftig für den Legentus FC in der dritten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auflaufen. Blum schließt sich dort dem neu gegründeten Legentus FC an. Das vermeldet der in Dubai ansässige Verein auf seiner Instagram-Seite und teilt dort ein offensichtlich mit KI erstelltes Foto, das Blum mit gepackten Koffern sitzend an einem Bahnhof zeigt. Nächster Halt: Dubai.

Blum, der aus Frankenthal stammt, hat in seiner Profikarriere 30 Bundesliga 109 Zweitliga- und 81 Drittliga-Spiele absolviert. Hinzukommen 23 Einsätze in der zweiten spanischen Liga für UD Las Palmas und 14 Partien in der zyprischen Liga für den dortigen Rekordmeister APOEL Nikosia. Außerdem war Blum beim Spanischen Drittligisten Intercity CF in der Nähe von Alicante. Ehe er wieder in heimatlichen Gefilden aufschlug. Ein halbes Jahr spielte er in der Verbandsliga bei der damals von Nauwid Amiri trainierten TSG Pfeddersheim. In der Rückrunde der Vorsaison wechselte er dann zu DJK Frankenthal, dazu lief er in den Indoor-Formaten Kings League, Baller League und Icon League auf. Im vergangenen Sommer war er dann beim FC Arabia Frankenthal in der A-Klasse Rhein-Pfalz. Ehe es nun von Arabia in die Arabischen Emirate geht.