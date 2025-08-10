Ex-Profi bringt Lok ins Hintertreffen: Stendal verliert in der Ferne

Dabei hatten sich die 302 Zuschauer im Stadion im Heinepark - darunter auch eine Reihe von Stendalern - lange Zeit ohne Treffer begnügen müssen. Die beste Gelegenheit für den Gast aus der Altmark hatte Rosario Schulze, der kurz nach der Pause am Torhüter der Rudolstädter scheiterte. Der Oberliga-Dauergast - die Thüringer sind im 14. Jahr in Folge in der Süd-Staffel vertreten - zeigte sich dagegen kaltschnäuziger.

Ehemaliger Nationalspieler trifft für Rudolstadt

Mit Manfred Starke brachte ein ehemaliger Zweit-und Drittliga-Profi sowie Ex-Nationalspieler die Hausherren in Front. Der 34-Jährige aus Namibia, der in der Saison 2023/24 noch für den TSV 1860 München in der 3. Liga aufgelaufen war, hatte sich in diesem Sommer den Rudolstädtern angeschlossen. In der 74. Minute erzielte der siebenfache namibische Nationalspieler die Führung für Einheit. Diese zwang die Stendaler in den Schlussminuten in die Offensive - so dass Sven Rupprecht mit einem Konter aufs leere Tor in der Nachspielzeit alles klar machen konnte (90.+3).

Während der 1. FC Lok Stendal nach zwei Oberliga-Partien noch ohne Zählbares dasteht, ist für den FC Einheit Rudolstadt das Gegenteil der Fall: Mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von 5:1 grüßen die Thüringer, die sich in der Vorsaison erst spät vor dem Abstieg retten konnten, nach zwei Runden von der Tabellenspitze.