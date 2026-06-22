Ex-Profi Brandenburger wird spielender Co-Trainer in der Bezirksliga Nach dem Zitter-Klassenerhalt leitet Ford Niehl einen Kaderumbruch ein. von Andreas Santner · Heute, 15:06 Uhr · 0 Leser

Nico Brandenburger, hier im Trikot des 1. FC Kaan-Marienborn, läuft künftig für Ford Niehl auf. – Foto: IMAGO IMAGES

Der CfB Ford Niehl schlägt nach einer Zitterpartie in der Bezirksliga ein neues Kapitel auf. Nur ein einziges Tor im Torverhältnis rettete den Klub am Ende hauchdünn vor dem Abstieg in die Kreisliga. Nun rüsten die Verantwortlichen für die kommende Spielzeit auf und präsentieren mit Nico Brandenburger einen neuen Co-Trainer, während der Kader durch zahlreiche Neuzugänge ein neues Gesicht erhält.

Der 31-jährige Brandenburger wird künftig als spielender Co-Trainer auf dem Platz stehen. Der Routinier bringt die Erfahrung aus 83 Drittliga-Spielen und 140 Einsätzen in der Regionalliga West mit, in denen er unter anderem für Traditionsvereine wie Borussia Mönchengladbach, Fortuna Köln und Preußen Münster auflief. Nachdem er seine höherklassige Karriere im Jahr 2024 beendet hatte, war er zuletzt auf Kreis- und Bezirksliga-Niveau unterwegs. Trainer Yannick Zierden zeigt sich begeistert von der namhaften Verstärkung an seiner Seite: „Nico ist ein überragender Charakter, der die Werte von Niehl vertritt. Mit seiner Vita ist er ein Vorbild für alle und ein Spieler, von dem gerade die jungen Spieler sehr viel lernen können. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten.“ Große Transferwelle im Kölner Norden Neben Brandenburger vermeldet der Bezirksligist eine ganze Reihe weiterer externer Neuzugänge für die anstehende Saison. Mit Enis Diyar Toprakci, der zuletzt für den SV Gremberg Humboldt aktiv war, kehrt ein alter Bekannter zum CfB zurück. Laut Zierden ist Toprakci „ein Spieler, der über sehr viel Mentalität ins Spiel kommt und alles mit 100 Prozent macht.“ Vom SC West wechselt zudem das U19-Talent Kerem Demirci nach Niehl. „Kerem hat eine unfassbare Technik und kann sich auf engem Raum gut durchsetzen. An seinem linken Fuß werden wir viel Spaß haben“, prognostiziert der Chefcoach.

Für die Defensive kommt der 20-jährige Melih Yilmaz, der trotz früherer Verletzungen topfit ist und eine höherklassige Jugendausbildung vorweisen kann. Zierden beschreibt ihn als offensiven und gut geschulten Außenverteidiger, der dem Team in der nächsten Saison einen guten Input geben kann. Mit dem 18-jährigen Jordi Meijernik stößt ein weiteres Talent zum Team, das sich als sehr spielintelligenter Junge extrem gut in den gefährlichen Halbräumen bewegt. Vom JFV Windeck wechselt Flügelspieler Etienne Holtmüller zu Ford Niehl, nachdem er bereits seit mehreren Monaten mittrainiert hat. Zierden lobt den Neuzugang: „Etienne fühlt sich sehr wohl im Team. Er kommt mit einem ordentlichen Tempo, einem guten Dribbling sowie einem starken Abschluss.“ Ebenfalls ein Rückkehrer ist der 20-jährige Andrii Parshyn, der nach Stationen in Altenberg und Schwarz-Weiß Köln zu seinem Heimatverein zurückschlägt. „Andrii kennt den Verein, die Strukturen und zum Teil auch die Jungs bereits. Gemeinsam mit talentierten und entwicklungsfähigen Spielertypen wie ihm wollen wir die Identifikation im Verein weiter fördern“, erklärt der Trainer. Die Defensive verstärken zudem Victor Martín, dem Zierden eine saubere Technik attestiert, sowie Innenverteidiger Stavros Tsopoulidis, der in der Jugend unter anderem bei Fortuna Köln ausgebildet wurde. Über Tsopoulidis sagt der Coach: „Stavros ist ein besonderer Spielertyp. Er bringt eine unfassbar gute Mentalität mit, ist körperlich sehr stark und hat eine gute Geschwindigkeit.“