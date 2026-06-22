Ex-Profi Brandenburger wird spielender Co-Trainer in der Bezirksliga

Der CfB Ford Niehl schlägt nach einer Zitterpartie in der Bezirksliga ein neues Kapitel auf. Nur ein einziges Tor im Torverhältnis rettete den Klub am Ende hauchdünn vor dem Abstieg in die Kreisliga. Nun rüsten die Verantwortlichen für die kommende Spielzeit auf und präsentieren mit Nico Brandenburger einen neuen Co-Trainer, während der Kader durch zahlreiche Neuzugänge ein neues Gesicht erhält.
Der 31-jährige Brandenburger wird künftig als spielender Co-Trainer auf dem Platz stehen. Der Routinier bringt die Erfahrung aus 83 Drittliga-Spielen und 140 Einsätzen in der Regionalliga West mit, in denen er unter anderem für Traditionsvereine wie Borussia Mönchengladbach, Fortuna Köln und Preußen Münster auflief. Nachdem er seine höherklassige Karriere im Jahr 2024 beendet hatte, war er zuletzt auf Kreis- und Bezirksliga-Niveau unterwegs. Trainer Yannick Zierden zeigt sich begeistert von der namhaften Verstärkung an seiner Seite: „Nico ist ein überragender Charakter, der die Werte von Niehl vertritt. Mit seiner Vita ist er ein Vorbild für alle und ein Spieler, von dem gerade die jungen Spieler sehr viel lernen können. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten.“
Neben Brandenburger vermeldet der Bezirksligist eine ganze Reihe weiterer externer Neuzugänge für die anstehende Saison. Mit Enis Diyar Toprakci, der zuletzt für den SV Gremberg Humboldt aktiv war, kehrt ein alter Bekannter zum CfB zurück. Laut Zierden ist Toprakci „ein Spieler, der über sehr viel Mentalität ins Spiel kommt und alles mit 100 Prozent macht.“ Vom SC West wechselt zudem das U19-Talent Kerem Demirci nach Niehl. „Kerem hat eine unfassbare Technik und kann sich auf engem Raum gut durchsetzen. An seinem linken Fuß werden wir viel Spaß haben“, prognostiziert der Chefcoach.
Für die Defensive kommt der 20-jährige Melih Yilmaz, der trotz früherer Verletzungen topfit ist und eine höherklassige Jugendausbildung vorweisen kann. Zierden beschreibt ihn als offensiven und gut geschulten Außenverteidiger, der dem Team in der nächsten Saison einen guten Input geben kann. Mit dem 18-jährigen Jordi Meijernik stößt ein weiteres Talent zum Team, das sich als sehr spielintelligenter Junge extrem gut in den gefährlichen Halbräumen bewegt. Vom JFV Windeck wechselt Flügelspieler Etienne Holtmüller zu Ford Niehl, nachdem er bereits seit mehreren Monaten mittrainiert hat. Zierden lobt den Neuzugang: „Etienne fühlt sich sehr wohl im Team. Er kommt mit einem ordentlichen Tempo, einem guten Dribbling sowie einem starken Abschluss.“
Ebenfalls ein Rückkehrer ist der 20-jährige Andrii Parshyn, der nach Stationen in Altenberg und Schwarz-Weiß Köln zu seinem Heimatverein zurückschlägt. „Andrii kennt den Verein, die Strukturen und zum Teil auch die Jungs bereits. Gemeinsam mit talentierten und entwicklungsfähigen Spielertypen wie ihm wollen wir die Identifikation im Verein weiter fördern“, erklärt der Trainer. Die Defensive verstärken zudem Victor Martín, dem Zierden eine saubere Technik attestiert, sowie Innenverteidiger Stavros Tsopoulidis, der in der Jugend unter anderem bei Fortuna Köln ausgebildet wurde. Über Tsopoulidis sagt der Coach: „Stavros ist ein besonderer Spielertyp. Er bringt eine unfassbar gute Mentalität mit, ist körperlich sehr stark und hat eine gute Geschwindigkeit.“
Für die nötige Torgefahr im Sturmzentrum soll künftig Ivan Boiaryn vom SC Brühl sorgen. „Ivan ist ein klassischer Stürmer, der uns in der aktuellen Saison schon gefehlt hat. Er kommt über den Kampf und körperliche Präsenz ins Spiel. Wir sind überzeugt, dass er sich in der kommenden Saison nochmal zwei bis drei Steps weiterentwickeln wird“, so Zierden. Ein Top-Transfer gelang zudem mit der Verpflichtung von Jonas Baier vom Landesligisten BW Köln. Der Trainer freut sich auf den dynamischen Flügelspieler: „Jonas ist ein Spieler, der dem Team extrem viel gibt. Er kann junge Spieler durch seinen Einsatz mitziehen und positiv beeinflussen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn von unserem Plan überzeugen konnten.“
Das Aufgebot für die neue Spielzeit wird durch vier aufrückende Kräfte aus der eigenen U19 komplettiert. Yasir Keskin stand bereits elfmal für die Erste auf dem Platz und steuerte einen Assist bei, Torwart Abdullsamed Bayar wechselte 2024 aus Weiden zum CfB und half bereits in der zweiten Mannschaft aus, während Ayman El Yaqine als technisch versierter Mentalitätsspieler gilt. Erik Velaj, der bereits vier Einsätze in der ersten Mannschaft sammelte, rückt ebenfalls fest auf.
U19-Trainer Rasim Hasanovic zeigt sich hochzufrieden mit der Durchlässigkeit im Verein: „Für uns als Trainerteam ist es eine besondere Bestätigung unserer Arbeit, junge Talente auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und sie auf das nächste Level vorzubereiten. Gleichzeitig soll dies auch ein Ansporn für alle anderen Spieler in der U19 sein, weiterhin alles zu geben und ihre Chance zu nutzen.“
Dem riesigen Block an Neuzugängen steht allerdings auch neun Abgänge gegenüber. Mit Akin Bilgü verliert das Team seinen langjährigen Kapitän, der stolze 16 Jahre im Verein verbrachte. Auch Gary Nettesheim kehrt Niehl nach insgesamt 17 Jahren von der Jugend bis zu den Senioren den Rücken. Darüber hinaus verabschieden sich das verletzungsgeplagte Energiebündel Redouan Hamdani, Fabian Mostert sowie Yannick Jerusalem, Miles Whitfield, Arnold Koumako, Mehdi Reichert und Torhüter Kevin Schaulis.