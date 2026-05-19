Ex-Profi bleibt in Bayreuth & bekommt zudem eine neue Aufgabe

Der Kader der SpVgg Bayreuth für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Bayern nimmt immer mehr Konturen an. Nach dem Abgang von Maximilan Fesser zum Nordost-Regionalligisten Chemnitzer FC können die Oberfranken nun mit einer Erfolgsmeldung an die Öfffentlichkeit gehen: Jann George bleibt der Oldschdod erhalten und wird darüber hinaus neben seiner Tätigkeit als Athletiktrainer noch weitere Aufgaben im Verein übernehmen.
Der 33-jährige Jann George, der seit 2022 das Trikot der SpVgg trägt, bringt große Erfahrung aus dem Profifußball mit. In seiner Laufbahn spielte der gebürtige Nürnberger unter anderem für den SSV Jahn Regensburg, die SpVgg Greuther Fürth, Erzgebirge Aue und Bayreuth. Dabei sammelte er zahlreiche Einsätze in der 2. Bundesliga, der 3. Liga und der Regionalliga Bayern. In der laufenden Saison hat er 16 Einsätze absolviert und erzielte dabei zwei Treffer.
Bereits in der vergangenen Saison war George neben seiner Rolle als Spieler auch im Athletikbereich der ersten Mannschaft eingebunden. Dieser Schwerpunkt wird nun weiter ausgebaut. Künftig wird er noch stärker in diesem Bereich arbeiten und sich zusätzlich im Nachwuchsleistungszentrum einbringen. Damit soll die Verzahnung zwischen Herrenbereich und NLZ weiter gestärkt und die athletische Ausbildung im Verein noch einheitlicher gestaltet werden. Als Spieler bleibt Janni weiterhin Teil des Kaders und steht der Mannschaft zur Verfügung, wenn seine Erfahrung auf dem Platz gefragt ist.
"Janni ist für uns sportlich und menschlich ein wichtiger Bestandteil der SpVgg. Er bringt eine enorme Erfahrung mit, kennt den Profifußball und hat bereits gezeigt, dass er auch im Athletikbereich sehr wertvolle Arbeit leisten kann. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir seine Rolle gezielt weiterentwickeln können. Gerade die Verbindung zwischen erster Mannschaft und NLZ ist für unseren Weg sehr wichtig, und Janni kann hier mit seiner Persönlichkeit und seinem Know-how viel einbringen", erklärt Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer.
Auch Cheftrainer Lukas Kling freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "Janni hat ein sehr gutes Verständnis dafür, was Spieler körperlich brauchen, um auf diesem Niveau bestehen zu können. Er kennt die Anforderungen aus seiner eigenen Karriere und kann diese Erfahrung sehr gut weitergeben. Für uns ist es ein großer Mehrwert, ihn weiter im Trainerteam zu haben. Gleichzeitig wissen wir, dass er uns, wenn es die Situation erfordert, auch als Spieler noch helfen kann."