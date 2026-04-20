Ex-Profi bei italienischen Vereinen wechselt innerhalb der Landesliga

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und kann mit Kristian Grbic einen Neuzugang für die Torspielerposition vermelden. Der 24-jährige Italiener steht aktuell beim Ligakonkurrenten TSVgg Plattenhardt unter Vertrag und wird zur Saison 2026/27 an den Silberweg wechseln.

Kristian bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit. In seiner bisherigen Laufbahn sammelte er unter anderem Stationen bei mehreren italienischen Vereinen, wo er früh Einblicke in den Profifußball erhielt. Aus familiären Gründen zog es ihn anschließend nach Deutschland, wo er sich dem TSVgg Plattenhardt anschloss und derzeit aktiv ist.

Mit einer Körpergröße von 1,91 Metern sowie seiner Präsenz im Strafraum verfügt Kris über gute Voraussetzungen für die Anforderungen auf seiner Position. Darüber hinaus wird er auch abseits des Platzes als verlässlicher und mannschaftsdienlicher Spieler geschätzt.