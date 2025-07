Axel Bellinghausen wird auf der Trainerbank des SC Unterbach Platz nehmen. – Foto: Fortuna Düsseldorf

Ex-Profi Axel Bellinghausen bringt viel Erfahrung ein Die letzte Saison endete für den SC Unterbach knapp auf Platz vier. Trotzdem sieht sich der Kub nicht als Topfavorit für den Aufstieg.

Zum Abschluss der vergangenen Saison Tabellenvierter – obwohl, so die Meinung der Verantwortlichen des SC Unterbach, mehr drin gewesen wäre. Aber damit hält sich am Niermannsweg vor dem Start in die kommende Kreisliga A-Punktspielrunde niemand mehr auf. Vordergründig auch nicht an der Tatsache, dass die beiden bei der Endabrechnung ganz vorne liegenden SC Rhenania Hochdahl und SV Hösel nun eine Klasse höher in der Bezirksliga auflaufen.

Schielt Unterbach Richtung Bezirksliga? Sind die Unterbacher, gemeinsam mit dem letztjährigen Dritten Türkgücü Ratingen, damit der Papierform nach ein heißer Aufstiegskandidat? Personell teils hochkarätig verstärkt zählen die Ratinger, ähnlich wie der FC Bosporus Düsseldorf und andere, im Vorfeld sicher zu den Geheimfavoriten. Beim SCU hält man den Ball eher flach. Auch der neue Coach Axel Bellinghausen will von voreiligen Prognosen nichts wissen.

Gleichwohl, wer in der Saison zuvor oben mitmischte, der wird kaum einen Platz „in der „oberen Tabellenhälfte“ als neues Ziel aufrufen. Dass es am Ende mehr wird, daran arbeiten der 42-jährige Ex-Profi (u.a. Fortuna Düsseldorf, 1.FC Kaiserslautern), der den bereits in der Vorsaison als Co-Trainer fungierenden Sven Flader an seiner Seite weiß, und seine Schützlinge seit dem Trainingsauftakt am 7. Juli mit großem Engagement. Auf gehobenes Kreisliga A-Niveau will Bellinghausen sein Team bringen, bevor es am 17. August mit der Auswärtspartie gegen Aufsteiger ASV Tiefenbroich richtig ernst wird. Bis dahin stehen die obligatorischen Übungseinheiten und, Stand heute, fünf Testspiele im Terminkalender. Den Auftakt machte das torreiche 4:4 (2:0) vergangenen Sonntag gegen den Bezirksligisten VfL Repelen (Gruppe 5 - Duisburg, Oberhausen). Durch Zugang Jan Tkacik (VfB Hilden II) und Michael Kijach hieß es zur Pause 2:0. Die Gäste glichen nach dem Seitenwechsel aus, ebenso wie nach den Treffern von Kimi Thedens (67. – 3:2) und Dennis Nuha (82. – 4:3).