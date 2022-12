Ex-Pipinsried-Coach Hürzeler übernimmt St. Pauli – als Cheftrainer in den Abstiegskampf Vorerst nach der Winterpause

Vom Dachauer Hinterland an die Seitenlinie in Hamburg: Fabian Hürzeler übernimmt den Cheftrainer-Posten beim FC St. Pauli.

Pipinsried – Beim FC St. Pauli gab es zum Hinrundenabschluss einen Knall. Cheftrainer Timo Schultz und Co-Trainer Loic Fave werden zukünftig nicht mehr auf der Bank der Hanseaten Platz nehmen. Co-Trainer Fabian Hürzeler wird vorerst als Interimscoach ab der Rückrunde übernehmen.

FC St. Pauli: Ex-Pipinsried-Trainer Fabian Hürzeler wird vorerst neuer Trainer beim Zweitligisten

Hürzeler trainierte von 2016 bis 2020 den FC Pipinsried und führte die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland als Spielertrainer zweimal aus der Bayernliga in die Regionalliga. Zur Saison 2020/21 wechselte er schließlich als Co-Trainer zum Traditionsverein FC St. Pauli in die Hansestadt Hamburg.

Nun bekommt er seine Chance, Erfahrung als Cheftrainer in Deutschlands zweithöchster Spielklasse zu sammeln. Der FC St. Pauli steckt momentan tief in der Krise. Nur einen Punkt haben die Kiez-Kicker Abstand auf den Tabellenletzten aus Sandhausen. Ein Umbruch musste her, um den Verein vor dem Abstieg zu bewahren. Angefangen beim Trainerposten.