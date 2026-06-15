Ex-Parsberger Weber und Pfindel danken in Meckenhausen ab Der mittelfränkische Bezirksligist muss sich kurzfristig auf Trainersuche begeben von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Stefan Weber (Mitte) gibt nicht länger die Kommandos beim TSV Meckenhausen. – Foto: Wolfgang Zink

Erst knapp zwei Wochen ist es her, da feierte der TSV Meckenhausen den Bezirksliga-Verbleib. Und das nach einem wahren Relegations-Marathon mit vier Runden. Der unmittelbar hinter der Oberpfälzer Grenze gelegene Klub darf auch nächste Saison in der Bezirksliga Mittelfranken Süd starten. Trotz dieses „Happy Ends“ müssen sich die Verantwortlichen jetzt auf Trainersuche begeben. Cheftrainer Stefan Weber (50), sein „Co“ Alexander Pfindel (37) und der Verein haben ihre Zusammenarbeit nach einem halben Jahr schon wieder beendet. Die beiden ehemalige Protagonisten des TV Parsberg, des TSV Dietfurt und des ASV Neumarkt haben ihre Ämter niederlegt.



Die Initiative zur Vertragsauflösung sei von den Trainern ausgegangen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Mittelfranken. „Nach offenen und konstruktiven Gespräche“ sei gemeinsam entschieden worden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden, ist weiter zu lesen. Wie es mit Parsbergs ehemaligem Landesliga-Trainer Weber und dem Ex-Bayernligaspieler des ASV Neumarkt weitergeht, ist offen.

Stefan Weber, der prinzipiell offen für interessante Trainerangebote ist, lässt sich in besagter Meldung wie folgt zitieren: „Ich möchte mich beim TSV Meckenhausen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Der Verein bietet mit seinen vielen engagierten Ehrenamtlichen, Unterstützern und Fans hervorragende Rahmenbedingungen für den Amateurfußball. In der Mannschaft steckt viel Potenzial. Für die weitere Entwicklung wird es wichtig sein, dass die Führungsspieler Verantwortung übernehmen und als Vorbilder vorangehen. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft für die Zukunft viel Erfolg“, hält der 50-Jährige seine Beweggründe für den Abschied offen.



Für Alexander Pfindel waren vor allem persönliche Gründe vordergründig: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Allerdings haben sich meine persönliche Situation, berufliche Verpflichtungen und die Belastungen durch wiederkehrende Verletzungen zuletzt nur schwer mit den Anforderungen meiner Aufgabe vereinbaren lassen. Deshalb ist dieser Schritt für mich die richtige Entscheidung. Ich bedanke mich beim TSV Meckenhausen für die gemeinsame Zeit und wünsche der Mannschaft für die Zukunft alles Gute.“





Dirk Krämer, Fußball-Abteilungsleiter Fußball und stellvertretender Vorsitzender des TSV Meckenhausen, gibt zu Protokoll: „Stefan und Alex haben in den vergangenen Monaten hervorragende Arbeit geleistet und sich mit außergewöhnlichem Engagement für unsere Mannschaft und den TSV Meckenhausen eingesetzt. Für ihren Einsatz, der weit über das Übliche hinausging, sind wir ihnen sehr dankbar. Auch wenn wir die Zusammenarbeit nun beenden, geschieht dies in gegenseitigem Respekt und Verständnis. Für ihre private, berufliche und sportliche Zukunft wünschen wir beiden nur das Beste. Gleichzeitig werden wir nun gemeinsam mit der Mannschaft die Weichen für die kommende Saison stellen und die weitere Ausrichtung der Herrenmannschaft besprechen.“