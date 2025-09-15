Ex Ottobrunner Müllmaier köpft Trudering zum nächsten Sieg!

Am sehr regnerischen 4. Spieltag mussten unsere Löwen zum TSV Ottobrunn an den Haidgraben, was für viele Jungs ein Wiedersehen mit ihrem alten Club bedeutete. Denn mit Boss, Kratzel, Oquieka, Katzenberger, Domabyl, Kapeller sowie unseren Trainern Hachtel/Müllmaier sind es ganze 8 Jungs die über Jahre in Ottobrunn Erfolge feiern konnten und das Spiel damit zu etwas besonderem wurde. Unsere Trainer veränderten die Startaufstellung im Vergleich zum verdienten 3:2 Erfolg gegen Oberföhring lediglich auf einer Position. Für Nico Grabl startete Müllmaier der seine Rot Sperre abgesessen hat und damit genau rechtzeitig wieder frei wurde für das Duell mit dem Ex-Verein.

Ottobrunn startete besser in die Partie und hatte nach wenigen Sekunden bereits die erste gute Möglichkeit, doch Simon Eichele der heute erneut in der Startelf stand, zeigte direkt seine ganze Klasse und verhinderte den frühen Rückstand. Trudering brauchte etwas um sich auf dem großen Kunstrasen zurecht zu finden und in die Partie zu kämpfen, aber nach gut 15 Minuten drehten dann auch unsere Jungs auf. Es war dann in Minute 23 ein langer Ball auf Manuel Modrian der diesen stark in den Lauf von Lukas Perzlmaier verlängerte. Dieser tanzte seinen Gegenspieler aus und schob zur Truderinger Führung ein. Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, mit Chancen auf beiden Seiten und etwas Glück für unsere Mannen. Denn kurz vor dem Halbzeitpfiff holte Michael Robinson seinen Gegenspieler im Strafraum von den Beinen und es hätte Elfmeter für Ottobrunn geben müssen, allerdings blieb die Pfeife der Unparteiischen stumm und Trudering konnte mit der Führung in die Halbzeit gehen.

Unverändert kamen beide aus den Kabinen, doch Trudering war nun die spielbestimmende Mannschaft und wollte die Vorentscheidung. Nach ersten guten Annäherungen war es Lukas Perzlmaier der nach starker Balleroberung Dominik Boss in der Mitte fand. Dieser verstolperte eigentlich schon den Ball, konnte anschliessend aber dennoch den Ottobrunner Keeper aus spitzen Winkel überwinden und es hieß 0:2. Ottobrunn fand in dieser Phase überhaupt nicht mehr statt und Trudering versäumte es den Deckel drauf zu machen. Das Spiel wurde nun ruppiger und die Schiedsrichterin hatte alle Hände voll zu tun, Ottobrunn schien frustiert und der bereits ausgewechselte Noah Jeremies wurde nach Meckerns mit Geld-Rot von der Bank verwiesen, auf dem Feld änderte sich dadurch allerdings nichts. Nach dieser Unterbrechung in Minute 65 passten die Hausherren allerdings ihr Spiel etwas an und agierten von nun an mit weiten Bällen, was direkt zum Erfolg führen sollte. Einen eigentlich viel zu langen Ball kratze der links Außen von der Grundlinie und schlug ihn nach Innen, da auch dieser Ball keinen Abnehmer fand brachte der Rechtsaußen den Ball in die Mitte wo Philipp Möbius mutterseelen allein Stand und auf 1:2 verkürzen konnte. Und damit nicht genug... nur eine Zeigerumdrehung später war es erneut ein langer Ball auf Ottobrunns Linksaußen der nach Innen ziehen und seinen Stürmer auf die Reise schicken konnte. Jetmir Murati blieb im 1 gegen 1 mit Eichele cool und glich das Spiel aus, 2:2. Ottobrunn die in Halbzeit 2 bis dato nichts zeigte war auf einmal wieder da und wollte das Spiel nun endgültig drehen doch unsere Löwen kämpften sich zurück in die Partie und standen nun wieder stabil. Mit Kapeller für Podleska, Janelsith für Modrian und Lengauer für Perzlmaier brachte Hachtel nochmal 3 frische Kräfte für die Schlussphase. Es sah eigentlich alles nach einem gerechten Unentschieden aus, als es in der 92. Minute nochmal Eckball für Trudering gab. Dominik Boss brachte diesen scharf herein und es war der ehemalige Ottobrunn Trainer und jetziger Spielertrainer der Truderinger, Tim "Laser" Müllmaier der die Löwen erneut in Führung köpfte, 2:3. Doch das Spiel war noch nicht vorbei und Ottobrunn schmiss nochmal alles nach Vorne. Nach einem langen Ball kamen die Hausherren nochmal zu einem Abschluss den Simon Eichele sensationell über die Latte lenkte. Beim anschliessenden Eckball kam Ottobrunn 3 mal zum Abschluss doch Eichele konnte die ersten beiden Schüsse parieren, den letzten köpfte Benedikt Jakob von der Linie und brachten den Sieg damit nach Hause. Ein spannendes Spiel geht damit nach Trudering und unsere Löwen stehen damit auf Tabellenplatz 4 vor einer spannenden Aufgabe nächste Woche gegen den noch ungeschlagenen FC Phönix, Anstoss ist um 13:15Uhr in der Feldbergarena.

Coach Hachtel: "Eigentlich wieder ein super Auftritt der Mannschaft, den wir uns auf Grund der schlechten 2 Minuten etwas kaputt machen. Anschliessend war es ein Sieg des Willens und ich denke das Ergebnis geht dann so auch in Ordnung. In den nächsten Spielen kommen die Aufstiegsfavoriten und wir werden sehen wo wir genau stehen. Wir sind super in die Saison gestartet und können mit der gleichen Einstellung und Einsatzbereitschaft auch dort Punkte holen."