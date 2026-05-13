Ex-Oberligist verlängert beim Verbandsligisten, neuer Co-Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SV Fellbach hält in der Verbandsliga Württemberg einen seiner wichtigsten Offensivspieler. Rafael Terpsiadis hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit Teil einer Mannschaft, die auch künftig ambitioniert auftreten will. Der Stürmer gilt im Verein als einer der besten Angreifer der Liga und steht für Torgefahr, Einsatz und Erfolg. Terpsiadis selbst bedankt sich für das Vertrauen von Trainern und Verein und kündigt an, persönlich wie mit der Mannschaft an die vergangene Saison anknüpfen zu wollen. Für Fellbach, was zuletzt erst aus der Oberliga abgestiegen war, ist diese Zusage ein klares Signal sportlicher Kontinuität.
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Der SV Schluchtern stellt in der Kreisliga A1 Franken die Weichen für die Zukunft. Jens Birkhold, bisheriger U19-Trainer, rückt zum 1. Juli 2026 als Co-Trainer zur ersten Mannschaft beim ehemaligen Team aus der Landesliga auf. Damit erweitert der Verein sein Trainerteam und verzahnt den Aktivenbereich enger mit der eigenen Jugend. Birkholds Erfahrung im Nachwuchsfußball soll helfen, Talente gezielter heranzuführen. Auch sportlich gibt es Kontinuität: Moritz Rokitte bleibt dem SVS ligaunabhängig erhalten. Das Eigengewächs erzielte in 28 Spielen 14 Tore und sammelte mit 2253 Minuten die meiste Einsatzzeit im Kader.
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