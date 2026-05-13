Ex-Oberligist verlängert beim Verbandsligisten, neuer Co-Trainer

– Foto: Zafer Hosman

SV Fellbach

Der SV Fellbach hält in der Verbandsliga Württemberg einen seiner wichtigsten Offensivspieler. Rafael Terpsiadis hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit Teil einer Mannschaft, die auch künftig ambitioniert auftreten will. Der Stürmer gilt im Verein als einer der besten Angreifer der Liga und steht für Torgefahr, Einsatz und Erfolg. Terpsiadis selbst bedankt sich für das Vertrauen von Trainern und Verein und kündigt an, persönlich wie mit der Mannschaft an die vergangene Saison anknüpfen zu wollen. Für Fellbach, was zuletzt erst aus der Oberliga abgestiegen war, ist diese Zusage ein klares Signal sportlicher Kontinuität.

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