Ex-Oberligist: Erst dritte Absage, dann kein neues Team mehr

Torben Hohloch verlängert - was eine Ansage! Mit 31 Spielen war Torben in der letzten Saison eine absolute Stütze. Und jetzt ist klar: Er bleibt! Nico & Kiri:“Wir freuen uns extrem über die Verlängerung von Torben, da er ein absoluter Top Spieler ist. Wir sind davon überzeugt das er ein absoluter Führungsspieler wird. Einige Oberliga Vereine waren an ihm dran und das er sich nochmal für den SV Fellbach entschieden hat, freut uns natürlich sehr.“ Torben:“Da ich mich in Fellbach letzte Saison wohlgefühlt habe, freue ich mich auf die zweite Saison hier und bin zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen werden.“ Danke für dein Vertrauen & deinen Einsatz, Torben! Auf die neue Saison!

TSV Grafenberg (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marc Brändle gibt sein Comeback beim TSV Grafenberg! Mit sehr viel Stolz können wir verkünden, dass es uns gelungen ist Marc Brändle zum TSV zu lotsen! Nach einjähriger Verletzungspause ist Marc wieder vollständig fit und heiß auf eine neue Aufgabe. Er wird unsere Offensive mit seinem Torriecher und seiner Physis entscheidend verstärken. Außerdem kann er seine Erfahrung als Spielertrainer und aus der Bezirksliga an uns weitergeben, was der ganzen Mannschaft nur helfen kann! Wir freuen uns auf viele Tore und viele Jahre in blau-weiß! Herzlich Willkommen!

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Bezirk mit:

VfB Neckarrems Fußball

Es hat nicht sein sollen: Der VfB Neckarrems Fußball hat das letzte Saisonspiel gegen den TASV Hessigheim heute kurzfristig abgesagt. Diese Absage ist bedauerlicherweise bereits die dritte in dieser Saison, was zur Folge hat, dass die Mannschaft disqualifiziert wird. Dennoch bleiben die bisherigen Ergebnisse in der Tabelle bestehen. In einer weiteren Entwicklung hat der Verein für die Saison 2025/26 keine Mannschaft mehr gemeldet. Dies markiert das traurige Ende einer bemerkenswerten Geschichte, die den Verein bis in die Oberliga Baden-Württemberg führte. Die Zukunft des VfB Neckarrems Fußball bleibt ungewiss, doch vielleicht ergibt sich bei der kommenden Mitgliederversammlung die Möglichkeit, eine Mehrheit für eine Teilnahme an der Saison 2026/27 in der Kreisliga B zu finden. Die Mitglieder stehen somit vor einer wegweisenden Entscheidung über die Fortführung des Vereins.

