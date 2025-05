Ex-Oberligist droht Abstieg in die Bezirksliga - Trainer muss gehen

Wenige Jahre zuvor hatten die Seestädter sogar ein einjähriges Intermezzo in der Regionalliga West (2019/20). Freiwillig zog sich Haltern aus finanziellen Gründen aus der damals zur Corona-Zeit zur Profiliga ernannten vierthöchsten Spielklasse zurück. Seitdem geht es steil bergab. Zwei Jahre Oberliga, zwei Jahr Westfalenliga, nun Landesliga Staffel 4, in der die sofortige Durchreichung in die Bezirksliga droht. Vier Spieltage vor Schluss rangiert der TuS Haltern aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf dem ersten Abstiegsplatz.

Die bedrohliche Lage hat nun zur Trennung von Chefcoach Sebastian Amendt (41) geführt. Am Mittwochabend gab der Verein auf Social Media bekannt, dass für die restlichen drei Partien der Sportliche Leiter Tim Abendroth (39) die Verantwortung übernimmt. Co-Trainer bleibt Peter Elbers (35), der sein Aus zum Sommer bereits bekanntgegeben hat, um sich erst mal ganz auf die Familie zu konzentrieren.