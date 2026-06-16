Ex-Oberliga-Verteidiger wechselt ins Verbandsliga-Trainerteam

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Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen ergänzt nach dem Abstieg aus der Oberliga sein Trainerteam und begrüßt Tyrone Reyinger als neuen Co-Trainer. Der 29-Jährige bringt Erfahrung aus dem leistungsorientierten Fußball, Stationen als Oberliga-Spieler und jüngste Trainerpraxis in der Landesliga mit. Gemeinsam soll er den Neuaufbau in der Verbandsliga begleiten.

Reyinger kommt in einer Phase zum FSV 08, in der der Verein nach dem Abstieg eine neue sportliche Struktur formen will. Der künftige Co-Trainer steht dabei für Ehrgeiz, klare Kommunikation und große Leidenschaft für den Fußball. Genau diese Eigenschaften sollen dem Trainerteam helfen, eine junge Mannschaft zu entwickeln, Stabilität aufzubauen und den Neustart am Bruchwald mitzugestalten.

Als Spieler sammelte Reyinger höherklassige Erfahrung. In seiner Bilanz stehen 50 Spiele und zwei Tore. Er war unter anderem für den SGV Freiberg und die TSG Backnang in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv, spielte zudem für den FV Löchgau, NK Bietigheim und die zweite Mannschaft der TSG Backnang. Diese Stationen geben ihm einen breiten Blick auf den regionalen Fußball und die Anforderungen in unterschiedlichen Spielklassen.