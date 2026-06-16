Ex-Oberliga-Verteidiger wechselt ins Verbandsliga-Trainerteam

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen ergänzt nach dem Abstieg aus der Oberliga sein Trainerteam und begrüßt Tyrone Reyinger als neuen Co-Trainer. Der 29-Jährige bringt Erfahrung aus dem leistungsorientierten Fußball, Stationen als Oberliga-Spieler und jüngste Trainerpraxis in der Landesliga mit. Gemeinsam soll er den Neuaufbau in der Verbandsliga begleiten.
Reyinger kommt in einer Phase zum FSV 08, in der der Verein nach dem Abstieg eine neue sportliche Struktur formen will. Der künftige Co-Trainer steht dabei für Ehrgeiz, klare Kommunikation und große Leidenschaft für den Fußball. Genau diese Eigenschaften sollen dem Trainerteam helfen, eine junge Mannschaft zu entwickeln, Stabilität aufzubauen und den Neustart am Bruchwald mitzugestalten.
Als Spieler sammelte Reyinger höherklassige Erfahrung. In seiner Bilanz stehen 50 Spiele und zwei Tore. Er war unter anderem für den SGV Freiberg und die TSG Backnang in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv, spielte zudem für den FV Löchgau, NK Bietigheim und die zweite Mannschaft der TSG Backnang. Diese Stationen geben ihm einen breiten Blick auf den regionalen Fußball und die Anforderungen in unterschiedlichen Spielklassen.
Reyinger selbst spricht von einer neuen Herausforderung, auf die er sich sehr freue. Die ersten Gespräche hätten ihn schnell überzeugt, Teil dieses Teams werden zu wollen. Er sehe großes Potenzial und wolle gemeinsam mit Trainerteam und Mannschaft mit Einsatz, klarer Idee und täglicher Arbeit erfolgreichen sowie attraktiven Fußball entwickeln.
Auch sportlicher Leiter Ferdinand Groß sieht in Reyinger eine passende Besetzung. Die Gespräche seien von Beginn an von Begeisterung und Überzeugung geprägt gewesen. Für Groß ist Reyinger nicht nur ein ehrgeiziger Leistungssportler, sondern auch ein Fußballfachmann, der mit Erfahrung und Nahbarkeit eine wichtige Rolle für die junge Mannschaft übernehmen soll. Damit setzt der FSV 08 beim Neustart in der Verbandsliga auf zusätzliche Fachkompetenz an der Seitenlinie.