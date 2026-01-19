– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Ex-Oberliga-Trainer übernimmt beim Team aus der Brandenburgliga Kevin Hetzel ist ab sofort neuer Trainer beim SV Germania Schöneiche.

Der Brandenburgligist SV Germania Schöneiche präsentiert ein neues Trainerteam. Das teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:



Germania Schöneiche präsentiert neues Trainerteam um Kevin Hetzel und Oliver Schirrmacher Der SV Germania 90 Schöneiche stellt die Weichen für die sportliche Zukunft. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Kevin Hetzel das Amt des Cheftrainers. Gemeinsam mit Oliver Schirrmacher (Co-Trainer) bildet er die Spitze eines neu formierten Funktionsteams, das bereits am heutigen Montag zum offiziellen Trainingsauftakt erstmals die Arbeit mit der Mannschaft aufnimmt.

Dabei setzt der Verein auf eine enge Verzahnung von neuen Impulsen und bewährter Expertise. Das Trainerteam wird durch zwei unverzichtbare Säulen komplettiert: Paul Mitscherlich bleibt als Co-Trainer fester Bestandteil des Teams und bringt seine tiefe Kenntnis des Kaders ein. Ebenso bildet Torwarttrainer Karsten Krüger weiterhin einen elementaren Baustein des Funktionsteams Danny Kempter, Sportlicher Leiter von Germania Schöneiche, betont die Bedeutung dieser Konstellation: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kevin Hetzel und Oliver Schirrmacher unser Wunsch-Duo für die Spitze verpflichten konnten. Entscheidend für uns war jedoch, dass Paul Mitscherlich und Karsten Krüger als feste und wichtige Bestandteile im Team bleiben. Wir verfügen über eine enorm talentierte Mannschaft und im Fokus steht für das gesamte Trainerquartett nun vor allem, diese Qualität wieder auf den Platz zu bringen und das Team zu einer verschworenen Einheit zu formen.“