Ex-Oberliga-Trainer übernimmt beim Team aus der Brandenburgliga

Der Brandenburgligist SV Germania Schöneiche präsentiert ein neues Trainerteam. Das teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:
Germania Schöneiche präsentiert neues Trainerteam um Kevin Hetzel und Oliver Schirrmacher
Der SV Germania 90 Schöneiche stellt die Weichen für die sportliche Zukunft. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Kevin Hetzel das Amt des Cheftrainers. Gemeinsam mit Oliver Schirrmacher (Co-Trainer) bildet er die Spitze eines neu formierten Funktionsteams, das bereits am heutigen Montag zum offiziellen Trainingsauftakt erstmals die Arbeit mit der Mannschaft aufnimmt.
Dabei setzt der Verein auf eine enge Verzahnung von neuen Impulsen und bewährter Expertise. Das Trainerteam wird durch zwei unverzichtbare Säulen komplettiert: Paul Mitscherlich bleibt als Co-Trainer fester Bestandteil des Teams und bringt seine tiefe Kenntnis des Kaders ein. Ebenso bildet Torwarttrainer Karsten Krüger weiterhin einen elementaren Baustein des Funktionsteams
Danny Kempter, Sportlicher Leiter von Germania Schöneiche, betont die Bedeutung dieser Konstellation: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kevin Hetzel und Oliver Schirrmacher unser Wunsch-Duo für die Spitze verpflichten konnten. Entscheidend für uns war jedoch, dass Paul Mitscherlich und Karsten Krüger als feste und wichtige Bestandteile im Team bleiben. Wir verfügen über eine enorm talentierte Mannschaft und im Fokus steht für das gesamte Trainerquartett nun vor allem, diese Qualität wieder auf den Platz zu bringen und das Team zu einer verschworenen Einheit zu formen.“
Trainingsauftakt am heutigen Montag Lange Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Gespann nicht: Bereits am heutigen Abend kommt das komplette Trainerteam mit der Mannschaft zum ersten Mal zusammen. Neben der taktischen Ausrichtung wird die Arbeit am Teamgefüge oberste Priorität haben, um als geschlossene Formation in die kommenden Herausforderungen der Liga zu gehen.
Stimmen zum Amtsantritt:
Kevin Hetzel: „Die Aufgabe bei Germania Schöneiche ist eine spannende Herausforderung. Wir wissen um das Potenzial der Jungs. Mit Oliver, Paul und Karsten habe ich ein extrem kompetentes Team an meiner Seite, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen. Wir brennen darauf, heute beim ersten Training direkt loszulegen.“
Oliver Schirrmacher: „Die Strukturen im Verein sind professionell. Wir wollen die kommenden Wochen als Trainerteam intensiv nutzen, um gemeinsam mit den Spielern eine klare Identität auf dem Rasen zu entwickeln.“
Germania Schöneiche heißt das neue Trainerteam herzlich willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche und leidenschaftliche Zusammenarbeit.