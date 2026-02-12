Ex-Oberliga-Stürmer wechselt aus dem Abstiegs- in den Aufstiegskampf Mit 34 Jahren denkt er noch lange nicht ans Aufhören. von red · Heute, 12:42 Uhr · 0 Leser

Nicolas Külpmann (l., in weiß) verlässt die SpVg Hagen 11 nach dreieinhalb Jahren. – Foto: Joachim Josephs

Nicolas Külpmann wagt in seinem Karriereherbst nochmal eine neue Herausforderung: Die 1,92-Meter-Sturmkante, die für Westfalia Rhynern (2018/19) und den TuS Ennepetal (2020-2022) insgesamt 50 Oberliga-Spieler bestritt, verlässt den Westfalenliga-Aufsteiger SpVg Hagen 11 nach dreieinhalb Jahren und schließt sich dem FC Borussia Dröschede aus der Landesliga Staffel 2 an. Damit tauschen sich für den Hagener die sportlichen Vorzeichen: Aus dem Westfalenliga-Abstiegskampf steht ab sofort der Aufstiegsplatz im Vordergrund.

Seine Zeit bei den "Elfern" war auch von Verletzungen geprägt. In der abgelaufenen Spielzeit als die SpVg Hagen 11 – ausgerechnet vor Borussia Dröschede, der später als einziger Vizemeister den Aufstieg in der Relegation verpasste – die Meisterschaft in der Landesliga feierte verpasste Külpmann kein einziges Ligaspiel, auch wenn er überwiegend als Joker zum Einsatz kam und mit acht Saisontoren dennoch seine Knipserqualitäten unter Beweis stellte. Nach dem Aufstieg wurde die Aussicht auf Spielzeit allerdings immer schlechter, berichtet Külpmann im Interview mit der "Westfalenpost". "Ich habe gemerkt, dass mir meine Rolle sonntags nicht mehr gefallen hat. Die Entwicklung meiner Spielzeit Richtung Winterpause war zudem rückläufig und ich hatte nicht das Gefühl, dass sich daran in nächster Zeit noch etwas ändern würde. Wenn man dann aber das Gefühl hat, der Mannschaft eigentlich viel geben zu können, aber nicht auf dem Platz helfen darf, ist das einfach frustrierend."

Westfalenliga-Aufstieg mit Dröschede? "Gute Chancen" Die Entscheidung, der Haßleyer Straße letztlich den Rücken zukehren, sei ihm dennoch "extrem schwergefallen", sagt er. "Viele der Jungs haben auch noch versucht, mich umzustimmen und vom Bleiben zu überzeugen. Das war natürlich ein schönes Gefühl und zeigt auch, dass man in den letzten Jahren wohl nicht alles falsch gemacht hat." Er blicke mit einem "extrem schönen Gefühl" auf die dreieinhalb Jahre bei den "Elfern" zurück. "Der Verein und die Mannschaft sind etwas Besonderes. Man fühlt sich dort einfach wohl, hat tolle Leute um sich und auch die Verbindung zu den anderen Seniorenmannschaften ist klasse." Bei Borussia Dröschede erhofft sich Nicolas Külpmann nun mehr Spielzeit. Mit Trainer Ercan Linke habe er in den vergangenen Jahren schon in Kontakt gestanden, konkreter wurde es dann um die Weihnachtstage. Überwintert hat der Iserlohner Stadtteilverein inmitten einer umkämpften Top-5 auf Tabellenplatz vier, mit fünf Punkten Rückstand auf Herbstmeister Germania Salchendorf. "Gute Chancen, ganz oben anzugreifen" attestiert der 34-Jährige seiner neuen Mannschaft. "Das Team hat auf jeden Fall richtig Qualität. Ich werde den Jungs in den nächsten Wochen sicher auch noch ein- oder zweimal erzählen, wie geil so eine Aufstiegsfeier ist."